這媽媽不科學！曾莞婷「低胸爆乳」當王淨媽　談愛朱軒洋羞喊：沒想到這麼辣

才剛以《影后》拿下金鐘獎最佳女配角的曾莞婷，演技與顏值再攀巔峰！她在九把刀執導的賀歲奇幻鉅獻《功夫》中驚喜軋一角，這回竟然升格當王淨的媽媽！不過這位媽媽實在「太不科學」，今（28日）曝光的造型中，她身穿火辣低胸裝在冰菓店工作，深V視角讓全場看傻眼，連片中飾演小混混的朱軒洋都忍不住暈船。

剛拿金鐘就演媽 曾莞婷笑：當媽還要這麼辣

曾莞婷這次在《功夫》飾演王淨的媽媽「阿芬」，經營一間冰菓店。雖說是演長輩，但造型卻比女兒還犯規。只見她一襲合身洋裝搭配超低胸剪裁，好身材一覽無遺，與飾演「阿義」的朱軒洋之間更有段藏不住心動火花的曖昧情愫。

對於這次的大膽突破，曾莞婷笑說：「沒想到我已經可以演媽媽了，而且當媽還要穿這麼辣！」雖然造型吸睛，但演技同樣在線，導演九把刀大讚她是非常專注的演員，對角色的詮釋完全超出期待，絕對是片中一大亮點。

春風犧牲大！「爛臉也要演」黑白郎君

除了辣媽曾莞婷，本土天團「玖壹壹」的驚喜客串也是一大看點。成員春風挑戰造型繁複的經典角色「黑白郎君」，但因為他臉部肌膚相當敏感，厚重的特效妝差點讓他吃不消。九把刀感動透露，春風為了力挺這部片，毫不猶豫接受挑戰，「他真的是抱著『爛臉也要演』的決心！」雖然造型帥氣逼人，但春風在現場也因台詞太中二忍不住數度笑場。

神還原《飛龍在天》！原班化妝師出手

玖壹壹另外兩位成員健志與洋蔥，則化身台灣觀眾最熟悉的「飛龍、飛虎」。劇組誠意十足，特別請來當年八點檔《飛龍在天》的原班化妝師操刀，兩人一登場，經典台詞脫口而出，瞬間勾起全台觀眾的千禧年回憶，場面爆笑又懷舊。

戴立忍西門町發紅包 陪粉絲過早年

隨著上映倒數，《功夫》將於1月30日在台北西門町與中山商圈舉辦見面會。片中飾演神祕師父的戴立忍將首度公開亮相，與九把刀、柯震東、曾莞婷同台，現場不僅會重現經典「破牆」場面，還將發送紅包與粉絲近距離互動。電影《功夫》將於2月13日全台上映。

