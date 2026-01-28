陳波波SJ演唱會片惹議！路人入鏡求打馬　「回應惹議」道歉了

記者張筱涵／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員陳波波日前在社群平台分享觀看Super Junior演唱會的相關影片，卻引發隱私爭議。有網友發現自己與朋友的臉孔在影片中清楚入鏡，隨即私訊陳波波，希望協助將畫面打上馬賽克，並在貼文底下留言提醒已私訊處理。

▲陳波波分享看Super Junior演唱會相關影片惹議。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）



不過，該名網友表示，其朋友收到的回覆內容為：「不好意思，現在才看到訊息，影片為公開活動紀錄，未特別聚焦個人，會再確認是否違反平台規範，謝謝妳的諒解。」同時，原本在貼文底下的留言也被隱藏，讓當事人感到不滿，並於28日上午9點多在Threads發文。

事件引發討論後，陳波波於28日下午1點左右在社群平台發文致歉，表示：「關於影片爭議，第一時間回覆時表達得不夠清楚，這部分我們也有檢討。」她也說明，目前已將相關片段下架，並私下向當事人致歉，「對造成不適深感抱歉，之後會更加留意拍攝內容，謝謝大家的提醒。」

▲陳波波。（圖／翻攝自Threads／bobo.0715）