王嫚萱結婚一年做試管拚做人　親吐焦慮心聲：想到就會哭

記者王靖淳／綜合報導

女星王嫚萱（舊名：湘瑩）去年小年夜驚喜宣布完婚一個月，先前才透露拿掉避孕器準備做人的她，最近在社群發文分享做試管的心路歷程。

▲王嫚萱。（圖／翻攝自Instagram／o_vannesa_o）

王嫚萱透露自己即將再次踏上備孕的旅程，「試管要進入新的療程了，好期待」，言語間難掩興奮與盼望。相較於過去面對未知結果的忐忑不安，這次她的心態似乎有了轉變，她坦言「這次聽報告的心情比第一次好多了」，顯示出她已經調整好身心狀態，準備迎接新生命的到來。

▲王嫚萱分享試管心得。（圖／翻攝自Instagram／o_vannesa_o）

回顧這段備孕過程，王嫚萱回憶第一次進行胚胎著床前染色體篩檢時，因為檢查結果沒有那麼好，讓她感到有些打擊。那段時間，她的情緒非常脆弱，坦承當時「只要想到就會哭」，甚至陷入了瘋狂上網找答案的焦慮迴圈中，不斷地與ChatGPT對話，問到連AI都看不下去，「問gpt問到他要我不要再問他了，我需要的是放鬆心情，什麼資料都不要查。」

▲王嫚萱分享試管心得。（圖／翻攝自Instagram／o_vannesa_o）

王嫚萱透露，在經歷那段焦慮期後的某一天，積壓已久的心裡壓力一次爆發，她終於將內心的恐懼與不安向老公傾訴。而在兩人深談後，她的心情瞬間輕鬆了好多，為此她在文中甜蜜地標註「謝謝老公。」最後，王嫚萱也宣布將在年後準備要進入新的療程了，衷心期盼這一次能「一切順順利利」，早日迎來好消息。