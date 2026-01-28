Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲　兩人私下互動曝光

記者孟育民／台北報導

香港人氣實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈遭判刑4年2月定讞，並於 2024年5月入獄服刑，未料今（28 日）卻傳出他已與女星篠崎泫低調結婚，消息曝光後引發熱議。隨著婚訊曝光，外界也再度關注篠崎泫近來在社群分享的近照，有網友發現她的小腹似乎微微隆起，引發是否懷孕的揣測。對此，篠崎泫經紀人則否認此事。

▲篠崎泫頻傳出懷孕 。（圖／翻攝自篠崎泫、Toyz IG）

篠崎泫先前曾俏皮表示「其實我懷孕了」，一度嚇壞粉絲，事後澄清只是進行凍卵療程，並將整個過程拍成影片紀錄分享。不過去年8月，她又被發現腹部微凸，再度被懷疑懷孕，當時她無奈解釋，是因一週未排便加上本身容易腹脹所致，苦笑直呼：「天啊，我到底要被誤會懷孕幾次？」如今又被傳懷孕，經紀人表示：「不可能耶！凍卵療程是要確定沒有懷孕才能進行。」

據悉，Toyz即將出獄，而他獄中時常寫信給女友，篠崎泫曾公開一封多達80頁的手寫信，甜笑表示「照這樣下去，可能出成哈利波特了」，而Toyz也將所有探監的時間都給了女友，並將事業交給對方管理，足見相當珍惜對方。兩人爆出獄中低調結婚，篠崎泫經紀人曖昧回應：「之後有好消息會跟大家說。」

