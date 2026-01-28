趙傳離婚16年！　爆和前妻「破鏡重圓」他親吐真實心聲

▲趙傳將再度於北流開唱。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

趙傳睽違4年將於5月23日二度登上北流，舉辦《給所有知道我名字的人》台北站演唱會，2026年一開春就喜事連連的趙傳，除了宣布要唱進北美兩城市及在台北辦收官場外，還計畫在下半年同步展開全新巡演，工作行程已經一路「滿」到年底，將滿65歲的趙傳始終維持精實身材，透露一周至少打兩次籃球，時常會和球場的年輕人三對三鬥牛，幾乎每天只要一有空檔就會進行重量訓練。

不過趙傳先前因膝蓋受傷，停練籃球，改為游泳，現傷勢也好轉許多，問及身邊有無人照顧？他表示自己只有請鐘點阿姨偶爾幫忙打掃煮飯，對於二春抱持隨緣態度，「這年頭要交一個男生朋友都不容易，更何況是女生朋友，真的要合得來，而且要願意。」他的三個孩子分別是在國外工作的27歲老大、二女兒大學畢業在上海跟著媽媽、老三則在國外唸大學，他笑說：「除非有放假才理我，我現在很自由沒人管，也沒人可以管。」

問及小孩有無鼓勵他發展新戀情？趙傳則說：「小孩都還是向著母親，希望我們將來是不是可以破鏡重圓，他們雖然是希望，但長大了也知道人與人之間有些事過了就過了，回不去了，他們也能夠理解，會尊重我的想法

，現在單身很自由。」

談及演唱會，趙傳預告將為台北場獻上「限定版歌單」，也開始構思台北場的專屬曲目，面對許多鐵粉敲碗能聽到趙傳演唱「台語歌」，更點名希望能唱30年前曾出過的台語專輯《黑暗的英雄》裡面的歌曲，鮮少在演唱會上唱台語歌曲的趙傳也首度鬆口表示會納入考慮，更笑說：「會提出這個要求的肯定是鐵粉！會把大家給的意見全都參考進去，屆時希望能有一些驚喜給大家。」

