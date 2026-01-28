優格姐姐被傳婚變發聲澄清！　認最困擾是老公：大家看戲居多

記者王靖淳／綜合報導

女星優格姐姐（林姵君）2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），婚後育有一對子女，日前她上節目坦承婚姻曾面臨重大挑戰，直言當時動了離婚念頭，片段播出後，立刻掀起外界討論兩人疑似婚變的消息。為此，她發聲澄清了！

▲優格姐姐2017年結婚。（圖／翻攝自Facebook／優格-Doremi姐姐）

優格姐姐無奈表示「大家不要再截圖給我了，我都有看到新聞」，為了避免誤會持續擴大，她強調：「我們好好的，沒有離婚哦！」她透露，其實每次只要有類似的消息出現，家裡感到「最困擾的是我老公。」

面對外界對於婚姻狀況的解讀，優格姐姐也指出，每次只要分享關於夫妻相處或諮商的內容，底下的留言往往「很多都不看內文就胡亂留言」，導致大家完全忽略她其實是在分享「婚姻諮商」的心路歷程。她引用媽媽曾語重心長對她說過的一句話：「大家都是看戲居多的」，來形容這種現象。

▲優格姐姐澄清沒離婚。（圖／翻攝自Facebook／優格-Doremi姐姐）

優格姐姐表示，自己非常樂意將婚姻裡「很真實碰到的矛盾跟問題拿出來分享」，因為她感受到婚姻諮商帶給他們的幫助，希望能藉由自己的經驗，讓同樣面臨婚姻煩惱的人，「用不同的視角看待或是找到另一條出路。」文末，她再次向擔心的粉絲們喊話：「不用擔心，我們很好啦！雖然常常突然不好，但還是很好啦（阿這不就婚姻嗎？懂得都懂）。」