韓YouTuber不敵病魔離世！　男友悲痛發聲：成為天上星星

記者王靖淳／綜合報導

韓國知名的抗病YouTuber「有病長壽Girl（유병장수걸）」以紀錄自身對抗腎癌的日常點滴而廣為人知，她堅強樂觀的形象感動無數網友。然而，她的男友今（28）日在頻道資訊欄發布一則沉痛的訃聞，證實女友不敵病魔，已離開人世。

▲有病長壽Girl。（圖／翻攝自YouTube／유병장수girl）

有病長壽Girl的男友在文中感性地寫道，女友在經歷漫長的抗病生活後，最終仍不敵病魔，「已經成為了天上的星星。」這則突如其來的噩耗，讓許多關注她的粉絲感到震驚與不捨。過去她在影片中總展現出充滿生命力的一面，如今離開人世間，男友雖然沒有詳細說明具體的離世時間與病況細節，但字裡行間流露出的哀傷，讓所有喜愛她的網友們都紛紛湧入留言區悼念，希望這位勇敢的女孩能一路好走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有病長壽Girl被證實過世。（圖／翻攝自YouTube／유병장수girl）

回顧頻道的創立初衷，有病長壽Girl的男友透露，當初兩人面對著那段遙遙無期的抗病日子，生活彷彿看不見盡頭。為了不讓日子被絕望與枯燥吞噬，兩人才想著「試著做點什麼吧」，於是決定成立YouTube頻道來記錄生活點滴與治療過程。沒想到這個念頭，竟讓她獲得超乎預期的關注與喜愛，為此有病長壽Girl的男友也表示感謝各界溫暖的關心。