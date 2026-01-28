林宥嘉缺席尾牙「新年願望」曝光！　竟向串流平台喊話1事

▲動力火車人氣長紅。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

華研國際27日舉辦旺年會，華研國際藝人齊聚一堂，包括動力火車、王治平、林君陽、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、JUD 陳泳希、沒有才能、babyMINT等，共同慶祝新年的到來，2025年，華研國際由動力火車、林宥嘉、郁可唯、曾沛慈等歌手領軍，參與了破百場海內外演出，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，現場熱鬧不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼華研群星大合照。（圖／華研國際提供）



動力火車於2025年完美收官了《都是因為愛》世界巡迴演唱會，並獲得第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，日前全新巡演3場門票開賣即秒殺，展現動力火車的長紅人氣，他們也分享對新年的期望與祝福：「2026年絕對是一路向前的一年，要保持更好的狀態，迎接每一個演出，每一次跟大家見面的機會。馬年祝大家策馬奔騰，馬上迎接好運到！」被問是否有信心能抵抗新年美食的誘惑，發願要瘦五公斤的尤秋興表示：「該吃還是會吃啦。」



林宥嘉除了發行新專輯之外，也參加了《聲生不息·華流季》，從選歌、編曲、舞台設計到與合唱夥伴的溝通，皆投注了大量心力。節目播出後，不僅他的精湛表現引起廣大迴響，也有不少觀眾讚賞他的選歌品味，他尾牙當天缺席，正是因為去錄製《聲生不息》，談到新年新希望，他則幽默表示：「我希望Apple Music可以幫我換掉『2010年代華語情歌代表作品』那個歌單的封面照片，然後可以一直用我當封面一整年，很榮幸。」

