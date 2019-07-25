快訊／BIGBANG大聲被爆性招待幫兇！　名下房產成淫窟

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夜店Burning Sun事件延燒，繼勝利、梁賢碩等人接續遭爆料涉嫌性招待，BIGBANG成員大聲竟也成了幫兇之一，韓媒《Channel A》25日晚間驚爆，他2017年以韓幣310億元（約台幣8億8千萬元）購入的江南房產現已成了淫窟，而他人現在軍隊當兵中，僅透過代理人回應「大聲只是房子所有者，與營業無關。」

▲BIGBANG大聲房產驚爆成了淫窟。（圖／翻攝自Channel A）

韓媒《Channel A》獨家揭露，一棟位於江南的房子常有酒家女進進出出，5到8樓外觀雖看起來是賣食物的餐廳，但實際走訪該棟建築物，電梯直達8樓的門遭堵住，一般人不得入內，內部相當神秘，根據附近的醫美職員爆料「那裡就是酒店啊，只在晚上營業的酒店。」附近的人時常看到有女生攬客帶入內。

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▲▼大聲房屋所有權被挖出來。（圖／翻攝自《Channel A》）

怎料，媒體進一步查證，發現該建築物的主人正是大名鼎鼎的BIGBANG成員大聲，他2017年以韓幣310億元購入該棟房子，報導中挖出他當時購入房屋的土地所有權狀，2年前才買的新房，如今卻成了賣淫場所，對此，他透過代理人回應「大聲只是房子所有者，與營業無關，若發現有非法狀況將會廢除合約。」但也有房仲業者表示「大聲一定百分之百知道此事，若屋主不知的話，房仲業也會被連帶受罰。」說法有出入，在韓引起關注。