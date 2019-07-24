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雷／楊洋大神回來了！《全職高手》被逼退役「霸氣復仇」：要打過才知道

記者林奕如／綜合報導

楊洋主演《全職高手》終於首播，大神再次歸來，這次變身電競高手，他原本是嘉世戰隊的隊長葉修，從來只戴黑口罩、黑帽，讓人看不到他的真面目，替戰隊贏得比賽，卻被逼退役，他在下雪紛飛的夜裡，帥氣轉身離開，讓粉絲直呼：「帥炸了！」

▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼楊洋飾演電競大神。（圖／翻攝騰訊視頻）

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▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

該劇改編蝴蝶蘭的同名人氣網路小說，楊洋透露在拍攝前除了有去看電競比賽的影片以及與專業人士交流心得來揣摩電競大神姿態外，連上千回的原著小說都仔細閱讀，「這部網路小說給了我很大的力量，充滿熱血，也讓我理解了競技體育的魅力。」該劇充滿青春熱血，他說：「青春是有活力的，不管做了什麼樣的事，遇到困難都不要放棄。」

▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼楊洋劇中被迫退役，待在網吧當起小網管。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

劇中楊洋飾演的葉修帶領嘉世戰隊取得3屆冠軍，但老闆以高價簽約新人王孫翔當新隊長，他被迫退役，走前只留下：「如果你真的愛的話，就把一切都當成榮耀，而不是炫耀！」他離開嘉世後去一間網吧應徵當小網管，什麼都不會，但憑著會打榮耀，獲得網咖老闆娘陳果（江疏影 飾）錄取，不過上工第一天修燈泡時，意外造成大損失，讓劇迷噴笑。

▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼楊洋再創帳號「君莫笑」。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

面對新人王在電視上公然挑釁，楊洋淡定：「舊人不代表只會當逃兵，新人也不意味著天下無敵，在榮耀世界裡，從來不存在什麼新人舊人，那要打過才知道。」楊洋角色雖然被迫退役，但霸氣依舊，絕地大復仇，在遊戲世界自建帳號「君莫笑」，逐漸打響名號，更自組戰隊，只因為他心中承諾隊友蘇沐橙（賴雨濛 飾）「一年，休息一年然後回來。」更讓粉絲期待他重返榮耀。

▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲楊洋自組戰隊，準備絕地復仇。（圖／翻攝騰訊視頻）

楊洋對於職業電競選手的真實生活，他頗有感觸地說，「他們與眾不同，每天坐在螢幕前基本上是不停歇的。」若他不做演員會想做什麼，他透露想當一位飛行員，小時候的夢想就是想去開飛機，並學習如何駕駛，笑說演出該劇後，最喜歡收藏的物品是滑鼠和鍵盤，現在有兩箱了。該劇在WeTV獨播。

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