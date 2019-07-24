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甩開言承旭緋聞！安心亞直接跟「月老」談戀愛：我拜祂就哭了

記者林奕如／台北報導

安心亞在歐銻銻娛樂《月下－為愛墜落的祂》和下凡到人間的月下老人（宋柏緯 飾）談戀愛，她在拍戲之前，還特別到松山奉天宮「預告」，「我準備糖果、一束花去參拜，就說『我要跟你談戀愛』，我看祂，我也覺得祂在看我，過一段時間我就哭了，也不知道感動什麼。」

▲▼歐銻銻自製劇《月下－為愛墜落的祂》殺青,安心亞。（圖／記者季相儒攝）

▲安心亞劇中將和月下老人戀愛。（圖／記者季相儒攝）

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劇中和月老談戀愛，私下安心亞有拜月老求姻緣經驗，約4年前虔誠去龍山寺求紅線，「怎樣擲筊都求不到，我就問『是要我專心工作的意思？』結果馬上聖筊，一條紅線也求不到。」

她單身近5年，爆出和言承旭緋聞，兩人在同一健身房，也出席同一場婚宴，被曝光一起合照，他陶醉聞她髮香，對此安心亞直呼：「沒有吧，就是大家一起拍照。」而她緋聞男友阿Ken受訪則語帶玄機：「祝福她跟言承旭。」安心亞大呼：「祝福什麼，真的只是朋友，他很煩耶。」她否認緋聞，也說沒有聯絡方式，新聞曝光後就沒有再遇過他（言）了。

▲▼歐銻銻自製劇《月下－為愛墜落的祂》殺青,安心亞,宋柏緯,溫昇豪。（圖／記者季相儒攝）

▲安心亞和宋柏緯（左）、溫昇豪（右）有感情線。（圖／記者季相儒攝）

宋柏緯這次飾演月老，穿了一套非古裝、很時尚月老裝，還噴了藍色頭髮，劇中有瞬間移動、吸取人類負能量的神力，安心亞說：「很像動漫人物，有顛覆想像，但因為太厚重，每次都覺得很熱。」他開拍前也去參拜霞海城隍廟月老，稟告神明要飾演祂。

▲▼歐銻銻自製劇《月下－為愛墜落的祂》殺青,安心亞,宋柏緯,溫昇豪,程茉。（圖／記者季相儒攝）

▲程茉、宋柏緯、安心亞、溫昇豪主演《月下》。（圖／記者季相儒攝）

安心亞和溫昇豪、宋柏緯都有感情線，一位是小9歲的小鮮肉，一位是成熟歐巴，自己會如何選擇，她說：「年紀不是我選擇的點，劇中月老宋柏緯比較守護我，與溫昇豪是比較過去式。」程茉在《延禧攻略》飾演宮女玉壺爆紅，她則笑說：「終於走路不用看地上。」

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