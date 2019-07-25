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美女主播陳家頤靠這招緊抓男人的胃　王李中彥把炒飯當稀飯吃大誇「好吃！」

記者蕭雅玲／台北報導

台視美女主播陳家頤與同事王李中彥愛情長跑八年，即將在27日於君悅飯店舉辦婚宴！求好心切的陳家頤，為了讓婚禮能「零差錯」完成，被未婚夫王李中彥笑她用「金鐘獎標準去準備」，每次兩人與婚顧在討論細節時，大家都覺得還不錯，她就是覺得不夠完美要求重來，因為小細節的事情不斷重複，還因此把自己搞得很焦慮。

▲▼陳家頤、王李中彥。（圖／翻攝自臉書）

▲陳家頤與王李中彥日前在台視攝影棚拍婚紗。（圖／翻攝自臉書）

天枰座的陳家頤自認是個很難搞的人，常會因一些小事鑽牛角尖，「所以他可以搞定我，其實也是蠻厲害的！」她大誇王李中彥脾氣好，因為自己情緒藏不住，「開心會大笑、不開心就放空，甚至擺臭臉」，兩人交往八年來從來沒吵過架，「只要他踩到我地雷，知道我在生氣，都是他讓我，事後還會跟我說對不起」，爭吵也因此避開了！

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▲▼陳家頤、王李中彥。（圖／翻攝自臉書）

▲陳家頤與王李中彥愛情長跑八年終將結婚。（圖／翻攝自臉書）

她表示，兩人剛交往時自己完全不會下廚，為了成為另一半心中的「好廚娘」，她跑去學做菜，回憶第一次在家做炒飯，因自己沒料理經驗，簡單的炒飯卻變成稀飯，原來是她不知道小白菜會出水，結果放下鍋炒，整鍋飯變得像稀飯，但未婚夫王李中彥為建立她的信心，還是把整鍋炒飯吃下肚，並大誇「很好吃」。

而有了第一次下廚失敗的經驗，陳家頤還是不氣餒，只要有空就回家跟媽媽學做菜，自此只要在外面餐廳吃到好吃的麻油雞、打拋豬、蒼蠅頭、客家小炒等料理，就會回家煮給王李中彥吃，讓她廚藝大精進，穩穩抓住另外一半的胃。

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