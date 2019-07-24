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Lulu韓國行被當巨星　使出殺人絕技收服韓星

記者蕭雅玲／台北報導

LuLu黃路梓茵主持《我愛偶像LULU LAND》節目，日前特別飛到首爾專訪韓國人氣偶像NU’EST、VIXX LEO、AB6IX等樂團， 出發前知道韓國娛樂圈的經紀公司向來都是嚴謹作風，這回得一次面對七組藝人及不同經紀公司，她把主持多年累積的功力全拿出來，果然應付自如更從容面對每個訪問，不但搞定經紀公司，更成功收服每個藝人的心！

▲▼Lulu。（圖／MTV我愛偶像LULU LAND提供）

▲Lulu韓國行被當巨星。（圖／MTV我愛偶像LULU LAND提供）

LuLu表示，這次成功打入不同藝人的心，靠的就是眼神交流，｢因為每個藝人的狀態跟個性都不一樣，所以在做功課的時候就會特別注意這塊；在開始訪問時就是考驗眼力的時刻，觀察他們眉宇之間的神情與狀態然後『對症下藥』，如果對方心情好或是很high，我就會火力全開跟他拚了！總之隨時提高警覺，注意藝人講話的語調或眼神及身邊工作人員的反應，是非常重要的！」

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▲▼Lulu。（圖／MTV我愛偶像LULU LAND提供）

▲Lulu日前到韓國專訪AB6IX。（圖／MTV我愛偶像LULU LAND提供）

她也說：｢這次接觸到這幾組韓團的底迪們都非常有禮貌，而且禮貌到讓我感覺我才是巨星！像訪問VERIVERY的時候，我坐在門口看他們的資料而已，他們的經紀人就叫大家集合先介紹我說這是主持人Lulu，而且一下車他們竟然喊著口號還敬禮，我當下整個嚇傻！」

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Lulu, NU’EST, VIXX LEO, AB6IX

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