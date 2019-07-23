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徐凱希驚爆財務糾紛 淚控前東家欠薪1年揭辛酸內情

記者蕭雅玲／台北報導

徐凱希日前接受媒體訪問，控訴前經紀公司負責人金沛晟拖欠薪水19萬元，屢次催討無門，新聞爆出後她也在臉書發文表示，自己從去年六月開始，與公司還在合約期間，公司就沒按時把收入匯給她，「會這樣站出來，是真心希望不要再有更多人上當受騙。」

▲▼徐凱希。（圖／時代創意提供）

▲徐凱希與前經紀公司爆出財務糾紛。（圖／時代創藝提供）

徐凱希與前東家爆出財務糾紛，她控訴，前經紀公司積欠她與Twinko其他團員、以及公司工作團隊薪資，總計超過百萬元。她因念在雙方合作五年，所以金沛晟積欠的勞務收入，她也一再予以寬待，卻沒想到對方先是告訴她會「盡快處理」，後來就多次惡意的已讀不回與逃避。

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今年六月金沛晟還告知徐凱希，台灣公司即將清盤，「他積欠我將近新台幣二十萬元，也將與他沒有關係，我再次友善的提出讓他將積欠的新台幣二十萬元分成二十個月期間償還，他也不予理會，甚至直接說他不會回來台灣，公司積欠我的勞務收入也與他無關！」讓徐凱希忍無可忍，才決定揭發前經紀公司負責人金沛晟的惡行。

她表示，金沛晟身為公司負責人，卻說公司的債務與他無關，「那些收入是我辛辛苦苦工作付出勞力所賺取得到的，對於金沛晟先生這樣的擺爛態度，我真的無法接受。」她也透露，金沛晟先生已在大陸另外成立公司將要執導電影，也在網路上用同樣的手法惡意欺騙他人，「我真心希望不要再有更多人上當受騙，我希望將我的切身之痛透過媒體與大眾的力量，讓大家知道也希望可以預防更多人上當被騙。」

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