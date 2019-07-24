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獨／孫鵬還原濺血衝突過程！帶傷回家狄鶯反應超驚人

記者蕭雅玲／台北報導

孫鵬、狄鶯赴美救子一年，回台後全面展開演藝工作，除了主持三立《國光幫幫忙》，也預計在下半年復出演戲，卻沒想到他在今（24日）凌晨2點多在內湖住處外，與計程車司機發生口角，又在家門口與外甥大聲爭執，甚至跌倒，引起鄰居抗議。新聞曝光後，孫鵬本人接受ETtoday星光雲電訪，對於自己半夜講話太大聲吵到鄰居，也向鄰居說抱歉。

▲孫鵬復工《國光幫幫忙》，接受媒體採訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫鵬年初復工《國光幫幫忙》接受媒體採訪。（圖／記者林敬旻攝）

孫鵬還原事發經過，他表示，昨晚與友人聚餐有小酌一番，但沒有喝到爛醉，在聚餐結束後回到家中，「我想在社區乘涼，但日本回來的外甥關心我，要我回家睡覺，可能是因為這樣才講話太大聲，吵到了鄰居。」而他也在外甥攙扶回家時，不小心在階梯絆倒，「但還好沒有大礙，只是膝蓋有挫傷，但不會影響明天錄影的工作，謝謝大家關心。」

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孫鵬因為喝酒、半夜在社區講話太大聲，吵到鄰居抗議，新聞曝光後，老婆狄鶯先是擔心他傷口，後又忍不住念了他幾句，不忘叮嚀他要保重身體。他強調：「去年赴美至今一年，生理、身體狀態都還在恢復中，有些工作無法多接，但我的責任就是先把家裡照顧好，以後也會盡量少喝點酒！」

▲孫鵬打算自開經紀公司。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫鵬計劃在暑假帶全家環島旅行。（圖／翻攝自孫安佐IG）

他也透露，兒子孫安佐在美經歷恐攻事件後，才發現自己很少有機會帶兒子多看看台灣，所以他也趁暑假期間，要帶著一家人當起背包客，在台灣旅行，希望能藉此讓兒子多認識台灣。

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孫鵬, 狄鶯, 孫安佐

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