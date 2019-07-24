Lulu專訪韓團壓力大到「皮皮挫」　五天四夜蹲咖啡廳做功課記舞步

記者蕭雅玲／台北報導

LuLu黃路梓茵主持《我愛偶像LULU LAND》節目，日前特別飛到首爾專訪韓國人氣偶像NU’EST、VIXX LEO、AB6IX等樂團，挑戰五天連戰七組韓團訪問，為了能記住每個樂團的特色，Lulu不僅在訪問前做足功課，為了訪問還蹲咖啡廳，就是為了要記下每個樂團的舞步，讓她忙到連血拼、吃美食時間都沒有。

▲Lulu訪問韓團AB6IX。（圖／MTV我愛偶像LULU LAND提供）

Lulu主持身經百戰，這回為了應付五天四夜連戰七組韓團的訪問，使出｢搶時間」大絕抓緊搭機搭車空檔、梳化妝等空檔做功課，甚至犧牲逛街以及吃燒肉時間，窩在咖啡廳及飯店聽歌、記流程及勤練藝人的重點舞蹈，完全不敢鬆懈，｢有一天要連訪三組，我前一晚先做第二組藝人功課，然後隔天一早在我梳化前再提兩小時做第一組藝人功課，訪完兩組後在中途趕回飯店做第三組藝人功課！真的是時間分配及記憶力大考驗！」

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▲Lulu到韓國訪問忙裡偷閒跑去逛街半小時。（圖／MTV我愛偶像LULU LAND提供）

加上每段訪問只有30分鐘，所以得把握每個採訪的重點，而為了這次的訪問，「還覺得每呼吸一秒都是浪費時間，得繃緊神經！」值得一提的是，認真用功的LuLu為了更貼近及認識這幾組韓團成員，除了手機裡的播放清單都是她要訪問的藝人歌曲外，還加入粉絲辦的社團成為會員，她笑說：｢有些加入還要回答一些審核的問題，不過加入後才能知道真正第一手的消息！」