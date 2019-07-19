ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影／布萊德彼特《星際救援》最新預告！揭開「父親叛變陰謀」喊話：我想見你

記者林映妤／綜合報導

布萊德彼特（Brad Pitt）主演科幻大片《星際救援》（Ad Astra）18日釋出了最新預告，片中輕度自閉的航太工程師Roy McBride前往太陽系之外的邊際，尋找湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）飾演的其父親Clifford McBride，20年前離開地球前往海王星探索外星生物，卻意外失蹤的事件真相。

►更多【SDCC聖地牙哥動漫展】相關新聞

▲▼《星際救援》布萊德彼特。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

請繼續往下閱讀...

▲布萊德彼特《星際救援》最新海報。（圖／翻攝自IG／《星際救援》） 

第二波預告中，透出Clifford McBride似乎策劃過陰謀，被冠上「叛變」的罪名，Roy McBride則對父親進行喊話，「父親，我想再見你一面。」電影氛圍除了神秘，又增添了詭譎、懸疑的元素。

根據《Variety》報導，導演詹姆士葛雷（James Gray）表示3、4年前就將《星際救援》的案子提給了布萊德彼特，對方監製過他執導的《失落之城》，隨後他便認為小布是非常適合演出的人選，「這樣的電影明星有種神秘的特質。」

▲▼《星際救援》布萊德彼特。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼《星際救援》布萊德彼特對父親喊話。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼《星際救援》布萊德彼特。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

雖然Roy McBride看似是個英雄人物，但詹姆士葛雷卻希望深度剖析這位英雄背後精神人格的探究，他也承認這個角色有「精神分裂」傾向，電影也會展現出自閉人格的情感面，雖然並非完全電影的主軸，但詹姆士葛雷仍大讚小布在這方面表現極佳。

電影探討了父子之間的陰暗面，Roy將在過程中發現父親令人震驚的過往，詹姆士葛雷形容電影會是「對父權制度的最後掌控」。《星際救援》9月在台上映。

▲▼《星際救援》布萊德彼特。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼《星際救援》布萊德彼特堅信父親死了，卻受邀參加神秘計畫。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼《星際救援》布萊德彼特。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

他雙手怒端「火鍋」暴潑妻子同學 致大面積燒傷！幼兒一旁全目睹

推薦閱讀

阿莫多瓦《痛苦與榮耀》席捲北影！首映狂飆啜泣聲：對遺憾最美的詮釋

阿莫多瓦《痛苦與榮耀》席捲北影！首映狂飆啜泣聲：對遺憾最美的詮釋

強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

巨石強森認了！《玩命關頭：特別行動》急改台詞「閃避敏感話題」

巨石強森認了！《玩命關頭：特別行動》急改台詞「閃避敏感話題」

「一世代」哈利將演《小美人魚》艾瑞克王子！網瘋讚：超適合

「一世代」哈利將演《小美人魚》艾瑞克王子！網瘋讚：超適合

影／《貓》電影版首支預告！泰勒絲7大巨星「美貓樣」曝光

影／《貓》電影版首支預告！泰勒絲7大巨星「美貓樣」曝光

影／等了33年！《捍衛戰士：獨行俠》首支預告　阿湯哥回春童顏粉絲爆哭：回憶湧現

影／等了33年！《捍衛戰士：獨行俠》首支預告　阿湯哥回春童顏粉絲爆哭：回憶湧現

傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋

傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋

雷神索爾最愛的導演！和漫威簽約回歸《雷神4》　卻讓另一部大作延檔

雷神索爾最愛的導演！和漫威簽約回歸《雷神4》　卻讓另一部大作延檔

神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定

神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定

獨家專訪／施名帥遭酸「北藝大很厲害」　張立昂挨罵：不會演就出去！

獨家專訪／施名帥遭酸「北藝大很厲害」　張立昂挨罵：不會演就出去！

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

林心如被抓包「鼻歪成凸」　同框舒淇…故意躲後面！

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

Baby機場被拍！　「臉上表情」流露心聲…深夜前往黃曉明公寓

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

布萊德彼特, 星際救援, SDCC, 2019SDCC

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 跟小王在鋼琴上熱吻被老公撞見！林逸欣被封「地表最強前妻」
  2. 《WWW》李多熙外洩劇情！車薛CP熱吻90秒⋯劇迷閃瞎：終於親了
  3. 23歲星二代PO全裸照露屁蛋！爸爸、叔叔傻眼：這尷尬了
  4. C.T.O首爾拍MV！　一下車就被認出來「我喜歡你，請加油」
  5. 獨家／英國爆紅女聲媚布兒超愛「南韓天團」　自爆初次首爾行：買一堆周邊
  6. 網友PO文抱怨：家門前天天有保母車違停！　網還在猜是誰…「爆紅韓男星出面道歉了」
  7. 影／布萊德彼特《星際救援》最新預告！揭開「父親叛變陰謀」喊話：我想見你
  8. 郭書瑤親妹「海邊背面全裸」！　白嫩蛇腰全看光…網噴鼻血：報名當妹夫
  9. 品冠把握帶孩子出國時期！　「小三後不牽手還會頂嘴了」
  10. 羅小白「摘下眼鏡」變超正！　新造型狂飄女人味

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366