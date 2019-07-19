影／布萊德彼特《星際救援》最新預告！揭開「父親叛變陰謀」喊話：我想見你

記者林映妤／綜合報導

布萊德彼特（Brad Pitt）主演科幻大片《星際救援》（Ad Astra）18日釋出了最新預告，片中輕度自閉的航太工程師Roy McBride前往太陽系之外的邊際，尋找湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）飾演的其父親Clifford McBride，20年前離開地球前往海王星探索外星生物，卻意外失蹤的事件真相。

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▲布萊德彼特《星際救援》最新海報。（圖／翻攝自IG／《星際救援》）

第二波預告中，透出Clifford McBride似乎策劃過陰謀，被冠上「叛變」的罪名，Roy McBride則對父親進行喊話，「父親，我想再見你一面。」電影氛圍除了神秘，又增添了詭譎、懸疑的元素。

根據《Variety》報導，導演詹姆士葛雷（James Gray）表示3、4年前就將《星際救援》的案子提給了布萊德彼特，對方監製過他執導的《失落之城》，隨後他便認為小布是非常適合演出的人選，「這樣的電影明星有種神秘的特質。」

▲▼《星際救援》布萊德彼特對父親喊話。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

雖然Roy McBride看似是個英雄人物，但詹姆士葛雷卻希望深度剖析這位英雄背後精神人格的探究，他也承認這個角色有「精神分裂」傾向，電影也會展現出自閉人格的情感面，雖然並非完全電影的主軸，但詹姆士葛雷仍大讚小布在這方面表現極佳。

電影探討了父子之間的陰暗面，Roy將在過程中發現父親令人震驚的過往，詹姆士葛雷形容電影會是「對父權制度的最後掌控」。《星際救援》9月在台上映。

▲▼《星際救援》布萊德彼特堅信父親死了，卻受邀參加神秘計畫。（圖／翻攝自《星際救援》預告）