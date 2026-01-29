風田首度公開求婚細節「過程超日常」　放閃日本妻…婚後生活曝光

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者黃庠棻／台北報導

2026新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，自播出以來在八大戲劇台及串流平台 MyVideo、Netflix 皆繳出亮眼成績，人氣與話題度持續攀升，更蟬聯 MyVideo 戲劇本日排行榜。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

最新劇情中，Vivian（鍾瑶飾）與男友山崎翔太（風田飾）終於展開同居生活，但她不像外表一樣時尚，私底下其實邋遢、骯髒，因此同居生活其實相當不習慣，鍾瑶更提到劇中有一段便祕的戲特別有趣，笑說「因為鏡頭貼得非常緊，我又要演很難拉出屎來，最後拉出了屎，還放屁，覺得那段戲很好笑」。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／寬宏藝術提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

連演兩季的鍾瑶也對拍攝過程非常喜愛，更直呼希望變成長壽劇，繼續拍第三季、第四季「有時候和劇中的角色一起活著，就像身邊真的有了這樣的生命存在，是陪伴是療癒，有時也會變成自己真實的一部分」。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／寬宏藝術提供）

▲鍾瑶、風田。（圖／彼此影業提供）

而風田大讚鍾瑶的喜感表演愈發成熟，也分享兩人在拍戲空檔時常聊天，聊起彼此的愛情故事與感情觀，讓他發現鍾瑶的個性和Vivian相當相似，都是俏皮又活潑的類型。他也提到，近日上架兩人為宣傳節目一同完成的YT特別企劃，在士林逛街重溫影集中的浪漫氛圍「那天明明是鍾瑶是來賓，輕鬆玩就好，但最後很像她當主持人在訪問我。」

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／寬宏藝術提供）

▲鍾瑶、風田。（圖／彼此影業提供）

談到感情，風田在劇中展現深情一面，私下卻自虧並不浪漫，也不太擅長表達。他分享自己與圈外女友的結婚過程相當日常「我直接就問我們什麼時候結婚，所以不算真正的求婚」，但也坦言非常重視老婆，生活大小決定多半以對方為主「因為老婆為了我辭掉工作來台灣陪我，所以一定要尊重她的意見。」

▲▼風田。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

▲風田談及老婆。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

在劇中，已經談起姐弟戀的克拉拉（孫可芳飾）與何萬生（詹懷雲飾）也冒著可能被何百芮、Vivian發現的風險私下偷偷來，沒想到旁人竟開始對兩人起疑心。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／寬宏藝術提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／彼此影業提供）

孫可芳提到姊弟戀，表示丈夫劉冠廷也比自己年紀小一歲，所以完全不在意女大男小「但我還是比較喜歡有一點社會經歷的男生，所以有些男生實際年齡很大，但還是感覺沒經歷過什麼人生大事」，她雖不排斥「但一定要個性合得來」。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／彼此影業提供）

詹懷雲則說自己個性一直很被動「可能因為會害怕受傷吧哈哈哈，但有時候也覺得自己該主動點，因為想要爭取的不管是人、事、物，總是得付出點努力才能獲得」。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於 2026 年 1 月 4 日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。

