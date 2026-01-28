阿滴健檢「驚見爆表紅字」　超過上限傻眼：人生最接近動漫主角

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber阿滴今（28）日在社群上傳一段短片，透露自己的身體健康亮起了紅燈，甚至出現了令人擔憂的「大紅字」。

▲阿滴健檢出現紅字。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



阿滴表示，前陣子因為感覺到自己「皮膚不太舒服」，於是前往皮膚科就診，想說順便做個血液檢查了解身體狀況。殊不知在檢查結束的隔天，他竟然直接接到了來自醫院的電話，對方通知他「叫我要馬上回去」一趟。原來，檢驗報告顯示他體內有一個關鍵數值呈現「超級嚴重的爆表」狀態。

▲阿滴的IGE指數爆表。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

在回診後，阿滴才終於搞清楚這個讓他收到通知的元兇，原來是一個名為「IGE」的免疫球蛋白指數，「它就是一個過敏的數值。」為了讓阿滴理解情況，醫師列出數據對比表示，一般人的數值大約落在100左右，而如果是嚴重的過敏兒，數值可能就會飆升到1000上下。為此，阿滴透露自己測出來的數值是2500，「這個是我人生最接近動漫主角的一刻，我的能力值超過了，這個機器可以測驗的上限。」