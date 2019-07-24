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自責同性戀對母虧欠　導演自爆「吸食海洛因」崩潰灑淚

記者林映妤／台北報導

西班牙男神安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）在新作《痛苦與榮耀》飾演身心飽受折磨的同志導演，因為對舊愛的遺憾和對母親的虧欠，讓他不得已用海洛因痲痺痛苦，細膩演出不只榮登坎城新科影帝，影評更高呼有望問鼎奧斯卡！

班德拉斯特別感謝摯友兼導演阿莫多瓦願意對他掏心掏肺，透露讀劇本時阿莫多瓦曾一度淚崩，讓影帝超心疼馬上擁抱獻暖！這是2人8度合作，班德拉斯因為演出阿莫多瓦的半自傳作品而榮獲影帝讓這一切別具意義，他感動表示：「我和他有很多觸動心弦的時刻，這一切讓我們非常緊密。」

▲▼阿莫多瓦執導《痛苦與榮耀》安東尼奧班德拉斯。（圖／傳影互動提供）

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▲阿莫多瓦（左）執導《痛苦與榮耀》，安東尼奧班德拉斯（右）同情共感十分心疼。（圖／傳影互動提供）

影帝吐露2人在開拍前曾一起讀劇本，讀到虧欠母親的段落時，阿莫多瓦突然淚崩無法繼續，班德拉斯立馬給予擁抱：「我希望他能把最深沈的痛苦傳遞給我，特別是那些童年時因性向受過的傷。」金獎導演將成長以來的痛苦與榮耀，透過班德拉斯的精湛演出讓觀眾也能感同身受，影迷絕對不能錯過黃金組合的登峰造極之作。

安東尼奧班德拉斯因伯樂阿莫多瓦開啟演員之路，更以好萊塢叫座電影《蒙面俠蘇洛》、《阿根廷，別為我哭泣》爆紅全球！後來班德拉斯與湯姆漢克斯合作《費城》，他在戲中關鍵時刻竟然「脫稿演出」，大膽神來一吻漢克斯，讓2個角色的關係更加深刻揪心，預料之外的加分舉動不只獲得對方的讚嘆與感謝，更神助攻漢克斯奪下奧斯卡影帝！

班德拉斯以拉丁美男形象出道，但他不想要「只是個偶像」，反而更加精進演技，成為國際知名度最高的西班牙演員之一。這次在《痛苦與榮耀》中詮釋面臨創作瓶頸的導演，儘管故事靈感來自阿莫多瓦的真實心路歷程，但班德拉斯拒絕模仿：「這是一種心境，是對阿莫多瓦的透徹了解。」

▲▼阿莫多瓦執導《痛苦與榮耀》安東尼奧班德拉斯。（圖／傳影互動提供）

▲▼安東尼奧班德拉斯詮釋了阿莫多瓦對同性與母親的複雜情感。（圖／傳影互動提供）

▲▼阿莫多瓦執導《痛苦與榮耀》安東尼奧班德拉斯。（圖／傳影互動提供）

他也坦承要飾演半真實的角色非常困難：「我就像是脫去盔甲的士兵，讓自己盡可能赤裸！我必須放棄過去習慣的演法，消除舒適圈，一切才能開始。」完美表現獲得坎城影展和阿莫多瓦本人雙重認證：「超越《綑著妳，困著我》，這就是安東尼奧身為演員的重生！」《痛苦與榮耀》8月2日上映。

▲▼阿莫多瓦執導《痛苦與榮耀》安東尼奧班德拉斯。（圖／傳影互動提供）

▲安東尼奧班德拉斯以《痛苦與榮耀》榮登坎城影帝。（圖／傳影互動提供）

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痛苦與榮耀, 安東尼奧班德拉斯, 潘妮洛普克魯茲, 阿莫多瓦, 坎城

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