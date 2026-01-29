《單身5》崔美娜秀「跳舞離開」找曖昧男聊天　李多熙怒了：很沒禮貌

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄5》於日前開播，被封為「海后」的嘉賓崔美娜秀，幾乎每天都在更換心儀對象，甚至與其他男嘉賓抱怨「必須看其他人的臉色」，種種行為令主持人不解，甚至有觀眾認為「她是不是拿到劇本」。近來平台上線最新內容，崔美娜秀的曖昧對象承一前來找她聊天，但同時競爭者珉志也在現場，她轉圈跳舞離去，令主持人李多熙看到這幕當場傻眼，憤怒表示：「她一定要用那種方式離開嗎？很沒禮貌。」

▲▼崔美娜秀、珉志都對承一有興趣。（圖／翻攝自Netflix）



嘉賓崔美娜秀周旋在許多男性之間，嘴上說「我退出了」，但其實心情搖擺不定，也被觀眾封為本季「海后」，其中，她雖欣賞的其中一位男嘉賓承一，但看到男方與「田徑女神」珉志穩定發展，形成本季最有看點的「三角戀情」，而她先是表示要「退出」，後來又表示「對於承一，我不知道該怎麼處理我們的關係，我會顧慮到珉志妳的感受」，也讓許多觀眾捉摸不定性格。

▲崔美娜秀跳舞轉圈離開被罵「很沒禮貌」。（圖／翻攝自Netflix）



沒想到，兩人正在聊曖昧男話題時，主角承一敲門找上崔美娜秀，三角戀情中的當事人珉志就在面前，她竟跳著舞轉圈並開心地說：「我去去就回。」這個舉動絲毫沒有顧慮到珉志的心情，令所有嘉賓傻眼。

▲▼李多熙怒罵崔美娜秀很沒禮貌。（圖／翻攝自Netflix）



就連攝影棚內的主持人也看不下去，李多熙看到這幕當場傻眼，憤怒表示：「她到底在幹嘛？她真的用那種方式離開嗎？那個舉止是對的嗎？」她解釋，可以試著去理解崔美娜秀要去聊天的心情，「但一定要用那種方式離開嗎？很沒禮貌。」雖然其他主持人緩頰「可能是表現得太過頭了」，她則直白回應「這不只是過頭了，是很沒禮貌。」這段互動掀起熱烈迴響。