李芷霖慘丟業配半年！遭控拜金小三「焦慮求醫」復出認了：講話會怕

▲抹黑造謠事件至今1年，李芷霖首度露面接受媒體專訪。



圖文／鏡週刊

職棒啦啦隊員李芷霖自2025年接連被爆出負面新聞，讓她形象重創，工作更是一一被取消，她求助心理醫生後，才勉強撐過人生低潮。面對種種打擊，她也被訓練到幾乎刀槍不入，「如果連這些都撐過了，好像也沒有什麼能再打倒我。」

李芷霖去年被人妻指介入其婚姻，她隨即透過影片駁斥所有指控，表示自己遭到抹黑，並保留法律追訴權。事件發生後，她除了球團固定的工作，長達半年沒有其他收入，「那段時間真的只能省吃儉用，每一筆開銷都要精算。」直到去年11月，才終於有廠商再度找上門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲之前無端被說是小三，李芷霖雖感無奈，但仍強打精神在場上跳應援舞。（翻攝自李芷霖IG）



被說拜金 必須討清白

身兼職棒、職籃啦啦隊成員，李芷霖原本工作滿檔，卻因爭議風波急轉直下。她坦言，許多合作案在輿論發酵後陸續被取消，甚至連已經完成的業配，都遭廠商要求退款、下架貼文與影片，對她的經濟與心理都造成極大衝擊，「那時候才真的意識到狀況很嚴重，也焦慮到去看心理醫生。」

▲李芷霖在2025年接連被抹黑，她透過律師發聲明澄清。（翻攝自李芷霖IG）



▲遭匿名網友造謠，李芷霖親上火線反擊。（翻攝自李芷霖IG）



面對接連被抨擊與爆料，她說外表被批評尚能忍受，但「如果是沒做過的事卻被攻擊，真的很難解釋。」而小三傳聞更讓她情緒崩潰，她強調，自己從未當過小三，卻在新聞中看到相關指控，「真的很緊張，也覺得很誇張。」

▲接連被抹黑，李芷霖壓力大到必須求助心理醫生。



更令她無法接受的是，這些指控不只傷害她本人，甚至波及家人，還被形容成「拜金女」，「從P圖、說我跟前男友討六千萬元到拜金女，一連串指控真的讓我很崩潰。」最終她選擇報警，並將相關事宜交由律師處理，盼能為自己討回清白。

小心說話 懂謹言慎行

李芷霖自認是「可以扛住很多事的人」，但長期被外界否定、貼標籤，仍讓她備感壓力，即使做自己，也容易被誤解成「沒禮貌」。她說私下生活極為單純，幾乎沒有夜生活，「沒事就在家追劇、滑手機、睡覺，不出門就不會花錢，也不會變胖。」所幸家人始終是她最強的後盾，姐姐擔心她受負面新聞影響，經常從桃園開車上台北陪伴，只為了不讓她獨自承受壓力。

▲李芷霖（左起）、林襄、禾羽交情好到經常一起出席活動。



而這次經驗，也讓她反省自己不足的地方，例如以前她會在節目上說話直接、想到什麼就說什麼，如今變得小心翼翼，「現在講話會怕，被罵過之後，就會不自覺收斂很多。」

2026年來到之後，李芷霖也開始接商演和業配，而去年的種種打擊只是讓她更堅強，雖然陰霾還沒遠離，至少已經看到了一縷陽光。



更多鏡週刊報導

一夕變王力宏學弟 貝克宇入音樂名校當寫歌機

跳鋼管磨到流血 何曼希尬舞大咖不怯場

浮誇歌手一度迷失 饒舌屁孩返璞演員本行