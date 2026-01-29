丁噹、Energy阿弟辦歌唱比賽　冠軍有10萬元還送演唱會門票！

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹與蕭景鴻（阿弟）自2018年合作音樂劇《搭錯車》培養默契，去年合唱〈可以是朋友〉唱出「友情裡藏著愛意」的現實心境，兩人更號召全台歌唱好手，舉辦歌唱大賽，冠軍可抱回新台幣10萬元，前三名除高額獎金外，還能獲得丁噹4月18日「夜遊A Night Tour」高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會。

▲丁噹、阿弟號召大家來參加〈可以是朋友〉歌唱大賽 。（圖／相信音樂提供）

丁噹曾在出道後參加過第六屆《超級星光大道》踢館時，演唱〈我是一隻小小鳥〉拿下24分高分，也參加過實境節目《蒙面歌王》以「黑天鵝」之姿演唱的〈千年之戀〉在當集拿下冠軍，憶起比賽回憶，連當時已有許多演出經驗的她都喊：「當時無敵緊張，因為比賽都是one take沒有重來的機會。」對於參賽者的建議，丁噹說：「不要想著一定要完美，其實重要的還是投入到歌曲裡，感受當下的情感詮釋，如果真的太緊張，可以在原地跑跳一下，讓心肺，讓身體的溫度都一起提升起來。」

而阿弟也有歌唱比賽的經驗，曾參加歌唱節目《金曲超級星》獲得第三名，有一季還因為太過緊張忘詞，雖然馬上就恢復狀態，但也影響到最後成績，他也以過來人經驗和大家分享，「歌唱比賽是了解自己聲音特質的過程，知道自己適合唱什麼歌，如何把感情託付在歌曲裡。」他建議選擇適合自己音色的歌和情感投入很重要，技巧才是第二順位。

▲ 丁噹、阿弟〈可以是朋友〉成為男女對唱必點K歌 。（圖／相信音樂提供）

比賽分三階段進行，2月8日高雄流行音樂中心初賽、3月1日台北錢櫃複賽、3月15日高雄夢時代決賽，詳情請關注官方社群。