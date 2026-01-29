ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵庭「走散的朋友不重要」引共鳴
周末鋒面通過再探14度
卸貨倒數！愛雅破尺度脫了
劉德華「隱婚20年」心酸內幕　向太揭遭持棍圍堵！

向太近日分享好友劉德華出道多年，隱婚多年背後的祕辛。（翻攝IG@andylau.awc_official、翻攝自小紅書）

▲向太近日分享好友劉德華出道多年，隱婚多年背後的祕辛。（圖／翻攝IG@andylau.awc_official、翻攝自小紅書）

圖文／鏡週刊

香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。

「影壇大亨」向華強的太太「向太」陳嵐，時常在社群上分享生活點滴，近日則大談90年代演藝圈祕聞，也意外揭開多年好友劉德華（華仔）當年演藝事業的種種祕辛，並直言當年粉絲瘋狂程度堪比「土匪」。

向太表示，有次陪同劉德華前往內地宣傳，人多到「我們踩的都是人腳！」為保護華仔，她預先安排10名保安護送他單獨離開，自己則與助手搭巴士墊後，卻沒想到瘋狂粉絲竟拿棍子狂敲巴士，逼問華仔去向，甚至派代表上車勒令向太「低頭」搜查，確定偶像不在車上才肯放行，然而，這種恐怖行徑不只一次，就某次連一行人去餐廳吃飯，玻璃都會被粉絲砸爛，讓她直呼「真的太恐怖了！」

劉德華女兒劉向惠（Hanna）逐漸長大，開始玩社群，每每都會引發轟動。（翻攝微博）

▲劉德華女兒劉向惠（Hanna）逐漸長大，開始玩社群，每每都會引發轟動。（圖／翻攝微博）

向太也談到華仔當年隱婚背後的關鍵原因，感嘆「華嫂」朱麗蒨最令人心疼，指當年為了掩人耳目，朱麗蒨出入時不能坐劉德華的車，甚至必須「躲在車底下用毯子蓋住」防止被粉絲偷拍，而華仔也因為珍惜那些無償維持秩序的「真愛粉」，又極度反感粉絲間爭風呷醋或過激行為，最後為了在瘋狂的追星浪潮中，選擇隱婚長達20年，守護愛人的尊嚴與安全。


伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

