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風田掰了主持17個月《娛百》！愷樂不捨哭了「他被挖角」...經紀人曝原因

記者林彥君／台北報導

風田昨（23日）告別主持1年半的八大《娛樂百分百》，對此風田經紀人今（24日）向《ETtoday星光雲》表示，因為風田近期忙於日本工作及舞台劇《老大的金蛋》，所以暫時沒有主持，但風田只要時間允許還是會出現在節目的其他單元，謝謝關心。

▲▼風田。（圖／翻攝自娛樂百分百）

▲風田暫別主持棒。（圖／翻攝自娛樂百分百IG）

風田在2018年1月16日加入主持陣容，是第十三任主持人，對於風田暫別主持，《娛百》主持人羅志祥和愷樂昨舉辦歡送會，羅志祥說：「暫時離開通常不會回來。」愷樂說：「聽說友台挖角他。」風田強調因為工作繁忙，因為節目給他很多機會，要報恩，等工作告一段落一定回來！羅志祥也感性地說：「我等你回來。」

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▲▼ 娛樂百分百。（圖／翻攝自娛樂百分百）

▲節目歡送風田。（圖／翻攝自娛樂百分百IG）

風田認為《娛百》的所有人就像家人，非常感謝大家的照顧，雖風田只是暫時離開，但愷樂聽完忍不住眼眶泛紅哭了。事後該節目也在粉絲團上發文表示：「我們會再次相聚合作的！」而同期的主持搭檔偉晉去年當兵暫卸主持棒，之後會回歸，八大證實：「偉晉8月退伍後會歸隊。」

娛樂百分百發文：
帥氣逼人、無敵搞笑的風田暫時離開娛百！
但我們會再次相聚合作的！
期待升級版的風田再回歸！
注意風田好瘋癲還會持續瘋癲不停歇！大家一定要繼續支持喔！

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