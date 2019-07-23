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孫燕姿出道20年推新單曲！　「親自譜曲」道盡對歌迷感謝

記者關韶文／台北報導

天后孫燕姿明年將迎來出道20周年的重要時刻，她選擇用創作來整理自己的情感，表達她的感恩，於是推出新歌《守護永恆的愛》，燕姿表示，這是一首比較輕快的歌，想透過這個作品跟歌迷們說：「那麼多年的支持，自己一直放在心裡，但沒有機會表達出來，有了這首歌，想好好唱給歌迷們聽。」

新歌由孫燕姿親自譜曲，最初在創作的時候，她想把現況呈現出來，包括生活上的改變，在寫這首歌時除了歌迷以外，也想到自己的家人，一種永恆的愛，她把這種感情很自然地寫出來。

▲▼孫燕姿。（圖／環球提供）

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▲▼孫燕姿推出道20年新單曲。（圖／環球提供）

▲▼孫燕姿。（圖／環球提供）

近年的燕姿，邁入人生另一階段，有了家庭、有了小孩，改變了她的生活習慣，但她心裡依舊牽掛著喜歡她的樂迷們；那麼多年的支持和守護，燕姿一直放在心裡，這次她用創作，用音符來表達對歌迷的感恩。

而歌詞裡「掌心貼著掌心」，就像她跟樂迷之間的溫暖關係，為了表現這份溫暖，封面也由燕姿親手動筆繪畫；在創作的同時，燕姿也從當母親的體悟，發現到，原來母親對孩子的付出，就是一種永恆的愛。

MV拍攝透過燕姿推開很多扇門的動作，寓意著她的歌聲打開了我們的心房；
燕姿表示，「拍MV時自己像在偷窺歌迷們，看他們做燈牌、聽CD、買專輯，心想如果在真實生活中出現，一定會非常開心！」她很珍惜這個屬於自己跟歌迷們的時代，共同經歷一些時光、一些情感，一路走來20年，她想好好整理，給大家一個漂亮動聽的「謝謝！」燕姿感性道，「應該不要說是歌迷，而是一起走過的一群人，在一個時間點認識，在彼此生活有一定的相互支持。」


 

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