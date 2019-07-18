周湯豪合體「海鮮直播」丟丟妹　衝破1.6萬人同時在線！

記者關韶文／台北報導

歌手周湯豪創作能量大爆發，推出全新EP《WHAT A LIFE》，升格擔任創意總監的周湯豪，不受拘束的無限發想各種行銷手法，這一次竟然主動提出要用直播叫賣的方式來賣CD，他說：「網路直播可以叫賣生鮮，為什麼不能叫賣CD呢？」

周湯豪與丟丟妹破天荒透過臉書直播的方式叫賣CD，當潮音霸主遇上叫賣天后，化學反應大噴發，丟丟妹先是狂讚周湯豪帥到掉渣，一看到他本人便化身小迷妹，接著還頂著懷孕8個月的大肚子，揮舞「愛的小手」幫周湯豪上台語課，教他台語叫賣口號「樓上揪樓下」、「阿母揪阿爸」。

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▲周湯豪合體丟丟妹直播。（圖／索尼提供）



周湯豪現學現賣，叫賣氣勢萬千，線上同時觀看人數短短10幾分鐘便衝破1.6萬，直播底下還被1.5萬則留言瘋狂洗版，原本只設定要在叫賣直播中提供500張限量版CD讓丟丟妹叫賣，沒想到在時間截至之前欲罷不能的衝上破千張的數字，熱賣速度更是幾度讓叫賣系統當機，再次證明周湯豪創意無限，史無前例打破傳統唱片宣傳框架，銷售威力更是驚人，也為新興的網路直播銷售模式寫下歷史性的一頁。

今年25歲的臉書紅人丟丟妹，彰化老家是做賣海鮮的生意，有天她靈機一動，為何不試試用網路直播的方式來賣海鮮？於是一戰成名。在丟丟妹的叫賣直播裡，最方便的莫過於網友在底下留言處寫「+1」，就可以輕鬆買到現場直播所介紹的商品。周湯豪表示，「我都有在關注網路世代的消費模式，很欣賞丟丟妹的銷售頭腦，我認為網路直播可以賣海鮮的話，為何不能賣唱片。」

這次發行全新EP《WHAT A LIFE》，周湯豪主動提出與丟丟妹合作賣唱片的想法，是新世代流行樂壇第一人，果然潮音霸主周湯豪人氣破表，昨晚驚喜現身丟丟妹的臉書直播，狂吸1.6萬人同時線上觀看，成功打破了唱片宣傳手法舊有的桎梏，也為華語流行樂壇結合網路直播銷售寫下史無前例的新紀錄。