C.T.O首爾拍MV！　一下車就被認出來「我喜歡你，請加油」

記者關韶文／台北報導

C.T.O最新主打《Super Girl》由團員仕偉作詞，描寫戀愛時的酸甜還有相愛的勇氣，這首歌描述愛情的單純美好，戀愛中以對方為世界中心的甜蜜情節，沒什麼戀愛經驗的仕偉，被其他團員笑說是在幻想中創作出來的！

新歌MV特別前進歐洲拍攝，當天一大早開拍沒多久，正在拍攝梓鑫個人對嘴畫面時，突然出現一群從遊覽車走下來的制服學生，宛如日本綜藝節目《校園封神榜》的情節般，一位高中同學在同班同學的鼓勵下，害羞地跑到攝影組前面和梓鑫表白說：「 我很喜歡你，請繼續加油！」

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▲▼C.T.O前進歐洲拍攝MV。（圖／環球提供）

突如其來的告白讓梓鑫和導演組一時之間都不知道該如何反應，受寵若驚的梓鑫很快回過神來，臉紅不已的一直和同學鞠躬致謝；這位勇敢表白的CEO，被歡聲雷動的同學們簇擁著，梓鑫還是不敢置信的說：「真的有韓國的粉絲認識我嗎？剛才真的很意外，像作夢一樣耶！」接下來的拍攝過程，6位團員都各自受到韓國CEO的尖叫及鼓勵，熱情的粉絲們現場還請教工作人員怎麼寫中文，並立馬秀出大字報，讓C.T.O又驚又喜！

對於身在異鄉，可以看到這麼多粉絲無預警地出現，讓他們拍片時充滿更多信心，CEO 雖然非常熱情，但還是很有秩序地遠遠觀望、不打擾拍攝工作；最後導演鄺盛覺得這個意外的驚喜太值得記錄下來，請攝影師把熱情粉絲們的身影都側拍起來，對C.T.O來說所有的粉絲就是他們心目中的Super Girl！他們會努力呈現出更多好作品，不讓支持他們的Super Girl失望。