蔡旻佑批：棒棒堂對嘴開小巨蛋！　後悔「當時不懂事」

記者關韶文／台北報導

歌手蔡旻佑18日晚間在IG開直播，和粉絲一起複習過去《19》第一張專輯的點滴，甚至還在直播中和粉絲連線合唱《我可以》。談到過去的不成熟，蔡旻佑也表示，「對棒棒堂很不好意思。」

蔡旻佑相隔多年，終於將新專輯錄製完畢，預計在8月份推出個人新專輯，同時也是加入「何樂音樂」後的首張專輯。唱片公司對蔡旻佑新作品相當重視，工作人員也透露，「新專輯真的很好聽！」

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▲蔡旻佑談到年輕往事，自己也笑了出來。（圖／翻攝蔡旻佑IG）

為了帶領歌迷一同進入「時光隧道」，蔡旻佑和歌迷連線合唱《我可以》，而同時談到過去出道點滴，蔡旻佑表示最懊悔的事「年少輕狂」，曾經公開評論棒棒堂開了一場「對嘴小巨蛋」，當時還在私人部落格寫下，「開一場誠意取勝的演唱會嗎？為什麼對嘴的人可以開演唱會？」

事隔多年後，蔡旻在直播中坦言，「我真的是小時候不懂事，有時候就是會被一些網路新聞的言論跟著走，但其實很多事情不是如我們看到的那樣，其實他們很努力、他們很好。」話一說完，蔡旻佑接著轉移話題，聊起過去上《康熙》的點滴。

此外，蔡旻佑也預告，下週也會有直播，和粉絲一同複習第二張專輯《搜尋蔡旻佑》，請粉絲準時鎖定社群平台，有機會和蔡旻佑線上互動。