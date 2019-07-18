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信1個月甩肉9KG！　放話將辦演唱會「信招待」開趴

▲▼信。（圖／何樂音樂提供）

▲專輯開紅盤，信開心慶功。（圖／何樂音樂提供）

記者關韶文／台北報導

從搖滾巨人脫胎換骨，信顛覆了他的音樂國度，宛如化身一隻被馴服的「情獸」，新專輯《煉金術》上週發片後果然開出紅盤，在實體、數位排行榜都創下好成績，唱片公司也開心為他慶功，「金箔蛋糕」、「金桔」、「金力湯」。

信這次為了發片，不僅唱腔做了詮釋升級，體態上也努力剷肉把關，當6月面對拍攝封面、MV、金曲獎星光大道等重要工作，為了使自己在鏡頭前線條更為上鏡結實，僅花短短一個月就瘦下9公斤。

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信在飲食上嚴格管理口慾，每天幾乎僅喝黑咖啡，餓的時候則吃水果充飢，其他食物堅決不沾，再搭配適時的運動，同事對於他的毅力大感佩服，形容「任何食物都無法誘惑他，整天下來沒看到他吃東西。」

▲▼信。（圖／何樂音樂提供）

▲信將在10月舉辦演唱會。（圖／何樂音樂提供）

在如此鐵血控管下，信把自己調回到最佳狀態、天生衣架子的他駕馭各式造型都宛如超模上身，今年受封為金曲獎紅毯三帥之一，聽聞後他打趣回「上不了台，當然要上得了帥」，同事們羨慕他瘦身有成，他率性地直回「我這個階段都可以了，你們怎麼可能做不到！不要亂吃，很快就有效果了」。

隨著專輯推出，粉絲們留言敲碗舉辦「信招待」演唱會，許久未在台北演出的信也非常期待演出，多次與團隊開會討論主題內容，由於新歌以溫暖、柔情、走心為主，何樂音樂則表示，「演唱會預計在10月舉行，後續相關時間、地點會再擇期公布。」

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