記者關韶文／台北報導

張棟樑以7位數金額代言澳大利亞護膚品牌代言，這是他出道以來第一個保養品代言工作。被問到合作的女藝人中，誰的皮膚最好，張棟樑則回答《一千個晚安》的女主角連俞涵。

張棟樑主演的戲劇《一千個晚安》還在上映中，同時他也已經開始構思下一張音樂作品的創作，並透露無論是戲劇或音樂，希望下半年都會有新的作品出現。至於被護膚品牌相中成為代言人，棟樑表示：「非常榮幸，因為通常保養品都是找女生代言，這次找我合作推廣護膚產品，我也覺得品牌形象、產品質感跟我很接近，所以一拍即合。」

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▲▼ 張棟樑大讚連俞涵皮膚好 。（圖／資料照／三立提供）

張棟樑表示：「保養比化妝來得重要，我不工作的時候也是素顏，也很喜歡素顏的女生。」那合作過的女藝人，覺得素顏最漂亮的是誰？他說，目前覺得合作過的素顏美女應該是連俞涵。尤其在拍《一千個晚安》的時候，導演為了呈現真實感，都要求演員把妝盡量化得淡一些，在拍戲期間沒足夠的時間休息和睡眠時間，有時也只能以淡妝上鏡或是幾乎近素顏了，她的皮膚狀態很好，皮膚保養得好，上鏡也就容易了。

▲張棟樑接下保養品代言。（圖／紅豆娛樂提供）

首次代言護膚品牌，棟樑也強調男女生都需要保養，這不是女生的專利，不過他希望跟任何品牌合作，都能夠接近他的感覺和氣質，如音樂、戲劇，包括代言產品，至於會否因為感覺而不考慮價錢時，他開玩笑道：「如果今天幾千萬台幣來談，我可以稍微微調整我的感覺去配合的！哈哈！」不過他說一個人不管做任何事情都有原因和動機，雖然錢是動機之一，但這並不是主要的。

對於保養，棟樑有自己的一套步驟，除了多喝水和運動，當然就是睡眠。張棟樑表示：「雖然我知道睡眠很重要，但是睡眠品質不是自己能夠控制，有時工作太累或飛行時差的問題，就難免有睡眠不足的情況，但我出門工作或平常都很喜歡敷面膜，盡量讓肌膚有時間補水和得到平衡的休息。敷一片面膜的時間就差不多10分鐘，再忙應該也可以挺出這個10分鐘吧，男生女生都應該要注意保養的！」