田馥甄第5張個人專輯籌備中！　「一張照片」露餡進度

記者關韶文／台北報導

歌手田馥甄自立門戶創辦「樂來樂好」升格執行長，4月大動作舉辦加盟「何樂音樂」記者會，許多歌迷敲碗詢問「何樂音樂」，記者會上宣布音樂總監為陳建騏，而田馥甄18日也在臉書公開專輯製作進度。

▲▼田馥甄新專輯籌備中。（圖／記者張一中攝）

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4月份記者會上，田馥甄大動作宣布「五專二巡」，而當時音樂總監陳建騏代表「何樂音樂」同框田馥甄，事後陳建騏受訪時則表示，「其實壓力好像很大，因為昨天看到新聞後，歌迷也給了很多期待和意見，像是MV導演找誰什麼的，但我還沒和田馥甄好好聊過，應該先去了解她，而不是強加想法在她身上。」

▲田馥甄專輯進度露餡。（圖／翻攝田馥甄臉書）

田馥甄勇敢離開舒適圈，重新開啟自己的音樂路，被問到是否又掙扎過，她則在受訪時透露，「離開舒適圈還是有安全感，所以不會掙扎，仍有新鮮感、安全感，他們對我來說不新，所以是在熟悉的架構上去討論。」

距離記者會3個月後，田馥甄公開專輯籌備進度，18日在臉書寫下，「有在嗡嗡嗡需要跟你說嗎。」並附上一張馬賽克照片，隱約看出寫著，「HEBE 田馥甄 2019專輯製作」，簡短幾個字就讓歌迷充滿期待，短短不到1小時就湧入上千則留言、上百人分享。



