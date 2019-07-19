馬修連恩參與「客家臺三線」　宣布：駐村音樂創作！

▲馬修連恩同框10歲兒子Ethan。（圖／獨一無二娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

音樂家馬修連恩，日前回台參與客家委會員的浪漫臺三線音樂企劃，預計7月將駐村進行音樂創作，除了在加拿大經營民宿事業外，他也不忘創作，規劃年底發行專輯「浪漫臺三線－客家音樂地圖」。

熱愛台灣文化的馬修連恩，常常四處趴趴走，除了採集自然聲音，也尋找創作靈感，曾以台灣黑潮海溝到玉山的頂峰，共8,000公尺距離，並以原民音樂為靈感創作專輯《8,000》，也曾配合客家電視台「台灣客翻天」發行原聲帶《旅客》，全新專輯則是以音樂地圖為概念，並以浪漫台三線為主題，以駐村方式深度探索，體驗臺三線上的客家庄文化，並將感受與體驗化為音樂創作。

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▲▼馬修連恩加入駐村音樂創作。（圖／獨一無二娛樂提供）

馬修連恩表示，「回加拿大育空經營民宿，最大收穫就是與10歲的兒子Ethan的互動更為緊密，因為育空環境簡單、純樸，且無電無網路。」父子倆常相陪作伴，少了臺灣教育的高壓，看著Ethan平安成長，他滿是欣慰。馬修連恩表示，「對於小孩我從未期待他要出人頭地或是高人一等，我只期盼他平安健康並擁有健全人格。」

馬修連恩分享，之前因為忙於錄音工作，幾乎24小直都待在錄音室，有天兒子Ethan進到錄音室硬把他拉出室外，兩人有了短暫的親子滑板日。他也常帶Ethan到育空附近的森林區域到處走走與探險，父子倆發現地球暖化造成的影響越來越明顯，因為春天的育空突然降了一場雪，接著就回到了春天的樣貌，大自然就是親子間最佳的教室，透過這些互動，他更體悟到陪伴小孩一起成長的重要性，因為有些事情一旦錯過就機會不在。