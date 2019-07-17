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譚詠麟剛忙完演唱會！　衝到北京「替實力派師妹」站台

▲▼譚詠麟,李幸倪。（圖／環球音樂提供）

▲譚詠麟現身讓李幸倪哭了。（圖／環球音樂提供）

記者關韶文／台北報導

歌手李幸倪發行新專輯《浮世繪》，17日現身北京舉辦發片記者會，校長譚詠麟還到現場支持！Gin表示，「自己特別喜歡唱現場，很享受現場碰撞的火花。」而屬理性派的她，私下給自己的外號「理性倪」，所以這次跳脫平時理性的框架，去詮譯《以愛情的罪名》瘋狂的狀態，她感覺很棒，也讓大家看到她更多的面相。

前幾天還在忙演唱會的「樂壇校長」譚詠麟，特別排除萬難，現身記者會現場。他稱讚Gin不只是唱將，更是深具感染力的歌手。原以為忙碌的校長是以錄製影片的方式祝福，當看到譚校長捧著ㄧ大束鮮花出現，Gin激動表示：「真的很榮幸認識校長，很提攜後輩。」

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個性堅強的她再也忍不住了、感動落淚；校長趕緊請台邊工作人員遞紙巾，還幽默問說：「有毛巾嗎？看她緊張得全身汗了。」一秒讓Gin破涕為笑，也讓大家見到校長對Gin的疼愛與照顧。

而同為環球音樂旗下的歌手兼好友陳梓童也特地前來助陣，與Gin Lee合唱《浮世繪》專輯中的主打單曲《U&I》。Tifa陳梓童也正在準備新專輯，希望能於9月推出，Gin強力推薦，表示有聽過梓童的新歌，超好聽的！兩人互相力挺的姊妹好情誼，溢於言表。

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