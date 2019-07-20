魔力紅亞當結婚5周年！　維密老婆曬甜照「攬脖激吻」放閃

記者阮巧雯／綜合報導

魔力紅主唱亞當李維（Adam Levine）有「超模終結者」稱號，魅力無限、風情萬種的他曾揚言絕不結婚，但最終，還是被維密超模貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）收服，在2014年升格人夫。而20日是兩人結婚5周年大日，貝哈蒂在IG曬照發文：「5年了寶貝！」甜翻眾人，不少明星藝人也都紛紛留言獻上祝福。

▲亞當李維和維密超模老婆貝哈蒂普林斯露，結婚五週年。（圖／翻攝自IG／behatiprinsloo）



照片中，亞當李維一手緊攬老婆，兩人更是深情激吻，貝哈蒂也緊閉雙眼露出幸福陶醉模樣，不少網友甜翻回應：「恭喜你們，你們是我最喜歡的一對夫妻！」其實情史豐富的亞當李維與李奧納多皮卡迪歐（Leonardo DiCaprio）並稱「超模最大蒐集戶」，歷任女友幾乎都是火辣模特兒，但最尷尬的是，亞當李維其中一任女友與老婆都是維密超模，總是讓外界猜測，如果她們在秀場後台相見，是否會打起來。

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▲貝哈蒂擁有姣好身材 。（圖／翻攝自IG／behatiprinsloo）

▲貝哈蒂魅力無限，成功收服情聖亞當李維 。（圖／翻攝自IG／behatiprinsloo）

但情聖亞當李維不只為了老婆收山，停止遊戲人間，更鄭重對「前女友們」致歉聲明：「對不起我要娶別人了。」兩人從2014年結婚至今已經五年，但感情依然如膠似漆，也生下一男一女可愛寶寶，他也從多情玩咖轉型成模範老公，可見維密超模貝哈蒂擁有不可告人的無限魅力。

▲貝哈蒂懷孕依舊四肢纖細 。（圖／翻攝自IG／behatiprinsloo）

▲▼亞當李維升格當人夫和爸爸後，一改年輕時玩咖形象。（圖／翻攝自IG／behatiprinsloo）