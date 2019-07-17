宋慧喬年初決裂搬家！　友人去她家：宋仲基痕跡全被抹掉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「宋宋CP」宋慧喬、宋仲基6月底向法院提出離婚調解，1年8個月的婚姻劃上句點，震驚大眾。有傳兩人早在多月前感情生變，雙雙搬離新婚豪宅，韓媒《edaily》17日再爆，宋慧喬真正搬家的時間是年初，她從位於梨泰院的經理團街搬至漢南洞某高級公寓，夫妻倆在年初就已決裂。

▲宋仲基婚後搬入宋慧喬家住，但年初時，宋慧喬自己從家中搬出來。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）



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據報導，宋仲基2017年在漢南洞買下一豪宅，新婚後卻搬入宋慧喬位於梨泰院的經理團街家裡居住，夫妻倆在宋慧喬家裡展開新婚生活，直到2019年初，兩人感情生變，宋慧喬從自己家裡搬出來，轉而搬入漢南洞某高級公寓，當時宋慧喬只表示「搬到以繳月租為條件的房子」，但周遭的人都很好奇是不是發生什麼事了。

▲據宋慧喬友人透露，她現居的家中沒有半點宋仲基的痕跡。（圖／CFP）



根據一名宋慧喬的至親透露「宋慧喬家裡完全找不到宋仲基的痕跡」，沒多久後，陸媒便爆出宋慧喬拔婚戒、刪照片的傳言，韓媒也收到不少爆料，直指夫妻倆感情有危機。

▲宋慧喬、宋仲基婚姻只維持1年8個月。（圖／CFP、宋慧喬IG）



宋慧喬6月27日爆出婚變消息，宋仲基申請離婚協議，「雙宋CP」曾經的童話畫面成為往事。兩人爆出婚變，她選擇飛往海外工作，先是前往大陸三亞出席保養品品牌活動，接著又飛往摩納哥參加法國珠寶品牌所舉辦的珍寶展，用工作填滿自己的時間，令粉絲格外心疼。

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