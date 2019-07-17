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《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

記者吳睿慈／綜合報導

南韓混血歌手金Samuel（金山謬）從選秀節目《Produce x 101》脫穎而出，他自爆發合約糾紛後，鮮少在演藝圈發展，17日卻爆出爸爸Jose Arredondo在墨西哥當地時間星期二早上遭謀殺，親友及公司高層已出面證實此事，令人震撼。

▲▼《101》金Samuel手打粉絲臉　秒轉身「抱緊秀秀」好犯規。（圖／翻攝自Produce 101、WannaBaeOne推特）

▲《101》金Samuel爸在墨西哥遭謀殺。（圖／翻攝自Produce 101、WannaBaeOne推特）

金Samuel曾在節目上透露，自己真實的姓氏為Arredondo，他曾為爸爸Jose Arredondo錄製公司宣傳影片，爸爸以「my young boy（我的男孩）」介紹他，父子關係因此曝光。怎料，外媒17日爆出，他在墨西哥的住宅遭外人侵入，被發現時已身亡，該消息被親友及公司高層出面證實，遇害原因仍在調查中。

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▲▼ ▲▼《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現（圖／翻攝自外媒）

▲《101》金Samuel曾幫爸爸錄製影片。（圖／翻攝自外媒）

▲▼《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現。（圖／翻攝自外媒）

▲Jose Arredondo墨西哥遭謀殺。（圖／翻攝自外媒）

Jose Arredondo於1977年洗車起家，靠著聰明的生意手段闖出一片天，成為當地非常有名的汽車生意人。他曾在訪問中提到兒子名為Samuel，有粉絲挖出父子倆過去的合照，他緊摟著金Samuel的肩膀，身旁還站著小女兒，看起來溫馨幸福，如今爆出遇害身亡的消息，金Samuel的IG則是停在4天前沒有更新，震撼演藝圈。

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