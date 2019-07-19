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《復仇者4》蟻人女兒IG曬夕陽照　隔天秒被漫威「約談」

記者傅家妤／綜合報導

漫威對劇情的保密一向非常嚴格，尤其對承載著11年大結局的《復仇者聯盟：終局之戰》的保密功夫，更是做得滴水不漏，在該片中飾演「蟻人」女兒Cassie的艾瑪傅爾曼（Emma Fuhrmann）日前也透露，曾因為在IG限時動態上PO出一張夕陽照，就被漫威的高層叫到辦公室中「關切」。

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▲▼艾瑪傅爾曼。（圖／翻攝自IG／艾瑪傅爾曼）

▲艾瑪傅爾曼在《復仇者4》中飾演蟻人的女兒。（圖／翻攝自IG／艾瑪傅爾曼）

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艾瑪傅爾曼在的《復仇者4》當中飾演長大後的Cassie，優雅氣質讓觀眾留下深刻印象，年僅17歲的她，近來接受《 Comicbook.com》採訪時透露，曾因為不小心PO出片場照，而被漫威的安全部門主管約談，當時她與劇組在亞特蘭大拍攝，某一天就在片場隨手拍下了當地的日落景色，並PO在IG的限時動態上，文字中也沒有透露任何與拍攝相關的訊息。

▲▼艾瑪傅爾曼。（圖／翻攝自IG／艾瑪傅爾曼）

▲▼艾瑪傅爾曼。（圖／翻攝自IG／艾瑪傅爾曼）

▲艾瑪傅爾曼對於可以加入漫威感到非常開心。（圖／翻攝自IG／艾瑪傅爾曼）

艾瑪傅爾曼用口述還原該PO文的內容：「我拍下了當時的日落景色，PO在我IG的限時動態上，然後我只是標記了那個地點，喬治亞州，亞特蘭大。」沒想到隔天漫威的安全部門主管就找上她了，告訴她不能發任何與電影、片場拍攝地等相關PO文，「我向他們解釋，我沒有要透露我在這邊拍戲，或是關於《終局之戰》的任何事。但是他們當時就告訴我，『不是，我們理解的，被我們找來談這情況的人妳並不是第一個，但妳知道的，就算妳什麼都沒說，因為這樣，我們還是會一天到晚被大家問到底在哪裡拍攝』。」

▲▼艾瑪傅爾曼。（圖／翻攝自IG／艾瑪傅爾曼）

▲艾瑪傅爾曼雖然年進17歲，但亮麗外表及優雅氣質讓網友留下深刻印象。（圖／翻攝自IG／艾瑪傅爾曼）

雖然被警告了，但是艾瑪傅爾曼完全沒有不開心，反而覺得非常興奮，認為漫威的保密真的是非常認真的，「我當下的心情就像是『哇，這次是來真的了！』這感覺太真實了，我當時真的不瞭解漫威的影響力到底有多大，對影迷來說到底有多重要，那一次之後我都知道了。」

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, Cassie, 艾瑪傅爾曼, Emma Fuhrmann, 蟻人

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