初孟軒痛到下不了床「爬到廁所」屈辱落淚！　身體出狀況⋯緊急暫停工作

記者蕭采薇／台北報導

話題恐怖新片《死亡之握：鬼牽手》大膽玩起招靈遊戲，在社群網路上已累積突破500萬次觀看天量。首映會上，導演王晧率領嚴正嵐、涂善存、睦媄、歐陽倫、美麗本⼈、林⼦熙熱鬧出席，唯獨主演初孟軒缺席，原來他因為嚴重「閃到腰」，被醫生下達了「最好躺在床上」的禁足令，無奈只能暫停所有工作。

▲初孟軒因為閃到腰，被醫生叮囑最好躺在床上，工作只能先暫停。（圖／記者黃克翔攝）

初孟軒閃到腰缺席！半夜「爬進廁所」流下屈辱眼淚

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初孟軒人雖未到場，仍透過電話連線加入訪問。他苦笑透露，起初是因為工作時施力角度不對，因為平時都有運動習慣，第一時間還以為不嚴重；沒想到當天半夜想上廁所時，竟痛到完全無法起身，最後只能狼狽地在地上爬行，「我爬到一半就在廁所裡哭。」在冰冷的廁所地板流下了屈辱的眼淚。

▲初孟軒被師父提醒拍攝過程可能會有「血光之災」，第一場戲就爆頭見血。（圖／網銀國際影視提供）



他回憶當時痛哭的心境：「哭的原因有30％是太想上廁所卻動不了，30％是想說後來的工作該怎麼辦，最後是想到自己根本沒辦法下樓叫計程車。」幸好最後他終於想起來可以打電話求救，讓好友趕到家裡送他去急診。

接演前爆血光之災！師父驚吐：被帶去地府走一遭

不僅因傷缺席，初孟軒在接演這部電影時，其實也發生了血光之災。他驚悚透露，在確定接演前，曾做過一個沈入水底的怪夢，夢中水裡竟有許多「人」在向他招手！後來他跑去問事，師父一語道破，點出他其實是被帶去「陰間地府」走了一遭，「然後我就接到了《鬼牽手》，冥冥之中似乎都已經注定好。」

▲初孟軒在《死亡之握：鬼牽手》遇上恐怖事件，因而求助道士幫忙。（圖／網銀國際影視提供）

編劇家驚見「無名鴿子屍體」！恐怖巧合嚇壞全場



除了演員的靈異體驗，劇組在現實中也遇到超毛巧合。導演王晧透露，電影劇情中曾出現受傷的鴿子，沒想到在拍片期間，編劇竟在自己家中發現來路不明的「鴿子屍體」，現場還留下斑斑血跡和大量散落的羽毛。離奇的經歷一說出，立刻讓現場眾人倒吸一口涼氣，直呼實在太恐怖！《死亡之握：鬼牽手》將於4月17日全台震撼上映。