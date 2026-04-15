萬華自助餐店打菜妹超正！仔細一看…原來是「全台億級女神」

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萬華自助餐店打菜妹超正！仔細一看…原來是「億級女神陳意涵」

便當女郎1／7.5億女主角陳意涵變「打菜正妹」　導演夫人幫王柏傑裝餐盒

▲上月21日，陳意涵（左）拍《老子》，變身在自助餐忙著幫客人包便當的女子。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

以《陽光女子合唱團》橫掃7.5億票房，陳意涵已然成為全台「億級女神」，還在慶功宴上自掏腰包10萬獎金、並為工作人員爭取到130萬抽獎總額，十分豪爽大器。時報周刊CTWANT日前直擊陳意涵馬不停蹄地回歸片場，與導演老公許富翔合作新片《老子》，「導演夫人」窩在台北市萬華區的自助餐店內當起打菜正妹，空檔還露出崩潰的苦瓜臉。

上月21日上午10點，導演許富翔的新片《老子》劇組，現身台北市萬華區自助餐店取景，「導演夫人」aka女主角的陳意涵現身，她穿上圍裙飾演經營自助餐的女子，動作熟練地在攤子中穿梭、忙著裝便當，乍看還差點以為這家店換了正妹老闆娘。

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便當女郎1／7.5億女主角陳意涵變「打菜正妹」　導演夫人幫王柏傑裝餐盒

▲王柏傑趴在自助餐櫃檯，翹著屁股的姿勢十分婀娜多姿。（圖／本刊攝影組）

而與她對戲的則是王柏傑。他角色依舊是飾演計程車司機，劇組為他訂做的小黃就停在路邊，但這回王柏傑不開車，改當自助餐客人。王柏傑不知是角色上身還是真的等太久，整個人趴在櫃檯邊，翹著屁股，身體呈現S曲線，看來頗有扮女裝的潛力。

便當女郎1／7.5億女主角陳意涵變「打菜正妹」　導演夫人幫王柏傑裝餐盒

▲陳意涵空檔時突然露出苦瓜臉，女演員也神同步，兩人五官都極為靈活。（圖／本刊攝影組）

便當女郎1／7.5億女主角陳意涵變「打菜正妹」　導演夫人幫王柏傑裝餐盒

▲一到休息時間，王柏傑立刻抽菸解癮。（圖／攝影組）

拍攝空檔，不意外地，王柏傑放風第一件事就是抽菸解癮，2名女演員則各自找角落休息，本刊捕捉到陳意涵與另一名女演員母女倆神同步的瞬間，兩人不約而同地在角落露出苦瓜臉，嘴歪眼斜的崩潰神情，讓人好奇是否發生了什麼令人五官變形的小插曲。

而讓陳意涵苦瓜臉的可能還有一件事，《陽光女子合唱團》日前進軍大陸市場，但盜攝偷拍現象在大陸社群上頻傳，陳意涵竟現身社群回覆一位盜拍者「謝謝你的喜歡」，此舉讓網友傻眼，認為她怎麼會沒有版權意識。

便當女郎1／7.5億女主角陳意涵變「打菜正妹」　導演夫人幫王柏傑裝餐盒

▲陳意涵穿著圍裙跟工作人員閒聊，沒有「導演夫人」的架子。（圖／攝影組）

雖然風波不斷，但陳意涵的豪爽大器性格仍是值得一提，日前《陽光女子合唱團》為慶祝大賣7.5億，在飯店舉辦慶功宴，為了慰勞辛苦的幕後工作人員，陳意涵上台幫所有工作人員爭取獎金，自己先自掏腰包提供10萬元抽獎，後續也敲碗爭取投資方加碼，當天她為工作人員共爭取到130萬元的抽獎獎金，讓全場都拍手叫好。

※提醒您，吸菸有害健康，會導致癌症，害人害己。

便當女郎1／7.5億女主角陳意涵變「打菜正妹」　導演夫人幫王柏傑裝餐盒

▲陳意涵主演的《陽光女子合唱團》創下超高票房，但也引發不少爭議。（圖／壹壹喜喜提供）

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