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徐至琦對77姊提告　週五開記者會說明

記者葉文正／台北報導

知名網紅77姊與朋友在歐洲知名滑雪勝地高雪維爾度假滑雪，扯出與藝人徐至琦的糾紛，77姊在IG拍影片表示，跟朋友四人共匯了24萬元給徐至琦，竟然住在14萬的房間，影片直指徐是詐騙，徐至琦則回應，「感覺到被恐嚇跟勒索了。」今她再表示，已經對77姊提出控告，將在周五開記者會說明。

▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／翻攝77姐IG，徐至琦提供）

▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／徐至琦提供）

徐至琦說，「日前已提告醫美業務業者「愛美教主 77 」並將交由刑事單位立案調查，其涉刑事罪、公訴罪，77涉另一個案件，也正加緊處理中，妳把自己搞到可能要進去踩縫紉機還要拉其他人下水？望不相關人等勿聽信謊言，請下架其不實指控的言論。

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▲徐至琦說已經對77姊提告。（圖／徐至琦提供）

▲徐至琦說已經對77姊提告。（圖／徐至琦提供）

徐至琦認為，賺流量不能凌駕於法律之上，靠誹謗別人的流量也是虛的無法變現，她表示：「本來我確實有「復出」的打算，但遇到她這樣的人， 產生這樣誹謗/敲詐事件，影響了復出的進度與心情我更需要出面說明+捍衛自身權益。」
徐至琦的律師聲明如下：

▲77姐控訴徐至琦溢價超收。（圖／77姐提供）

▲77姐(右)控訴徐至琦溢價超收。（圖／77姐提供）

聯絡人：陳以敦律師
聲 明 函
發文日期：115 年 4 月 13 日
發文字號：115 合律字第 10118 號
主旨：代本所當事人徐至琦小姐遭劉思吟女士妨害名譽等事，聲明如下，
敬請 鑒查。
說明：
一、 本件係依當事人徐至琦小姐意旨辦理。
二、 聲明如下：

緣劉思吟女士（自稱愛美教主、77 姐）前透過本人聯絡代訂業者預訂法國阿爾卑斯山高雪維爾 1850（Courchevel 1850）滑雪場住宿及交通，該行程為自由行，住宿期間為民國 115 年 3 月14 日至 3 月 21 日，明知行前本人業已提供住宿旅館房型室內相片供其挑選後確定，亦明知其住宿及交通支付之款項為新臺幣（下同）6 萬 3 千元整，本人僅係協助聯絡代訂業者預訂住宿及交通，並非帶團之旅行業者，竟僅為其個人不法之意圖，於上開行程中虛構該住宿房間簡陋不堪，實際費用僅為 14 萬元，其個人卻支付住宿費用 24 萬元予本人，本人開團卻不負責任涉有詐騙等不實情事，透過其個人 Instagram、Facebook（又稱臉書）及 Threads 等平台並邀集記者報導，對外散布上開不實事項損害本人名譽，意圖向本人勒索其所謂之住宿價差費用。

本人基於與人為善經與其溝通後，其復以如不賠償將提告詐欺 並 檢 舉 本 ⼈ 違 法 帶 團 等 語 恐 嚇 ， 意 欲 本 ⼈ 就 範 ， 惟 本 ⼈ ⾃ 認 事實 既 非 如 其 所 述 ， 當 無 同 意 之 理 。 詎 劉 思 吟 女 ⼠ ⾒ ⽬ 的 未 達 ，竟 變 本 加 厲 ， 除 持 續 散 布 前 開 不 實 事 項 外 ， 亦 以 「 綠 茶 婊 」 、 「 詐騙 」 等 詞 公 然 侮 辱 本 ⼈ ， 欲 使 讀 者 對 本 ⼈ 產 ⽣ 負 ⾯ 觀 感 ， 藉 網路 、 媒 體 脅 迫 本 ⼈ ， 嚴 重 貶 損 本 ⼈ 在 社 會 上 之 評 價 ， 實 已 侵 害本 ⼈ 名 譽 權 ⾄ 為 重 ⼤ 。 是 以 ， 本 ⼈ 為 維 護 ⾃ ⾝ 清 譽 ， 特 此 委 請合 ⾥ 聯 合 法 律 事 務 所 陳 以 敦 律 師 聲 明 如 上 ， 並 進 ⾏ 相 關 蒐 證 ，將 於 近 期 採 取 法 律 ⾏ 動 ， 對 劉 思 吟 女 ⼠ 提 起 妨 害 名 譽 及恐嚇等 刑 事 告訴 ， 追 究 其 應 負 之 法 律 責 任 。


三 、 爰 代 聲 明 如 上 。

陳 以 敦 律 師

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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徐至琦

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