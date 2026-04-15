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《通靈少女》學姐謝翔雅宣布懷孕！　曾被醫生勸「拿掉子宮」

記者蔡宜芳／綜合報導

36歲女星謝翔雅因2017年在夯劇《通靈少女》中飾演學姐走紅，她於2024年宣布結婚，升格當人妻，歷經一年多的求子之路，15日終於宣布懷孕喜訊，也分享當初曾被醫生建議「拿掉子宮」的事情，直呼「真的阿彌陀佛」。

▲▼《通靈少女》學姐謝翔雅結婚宣布懷孕！　曾被醫生勸「拿掉子宮」。（圖／翻攝自Facebook／謝翔雅）

▲謝翔雅在2024年結婚。（圖／翻攝自Facebook／謝翔雅）

謝翔雅表示，雖然人常說不要被年齡限制，但這次求子過程讓她體會到，作為女人，年齡確實是個關卡。為了順利受孕，她經歷了子宮開刀以及長期的吃藥、打針，並透過調養身體、改變生活作息與運動多管齊下，「原本最早還被醫生問『要不要把子宮拿掉』，現在回想起來真的阿彌陀佛。」

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▲▼《通靈少女》學姐謝翔雅結婚宣布懷孕！　曾被醫生勸「拿掉子宮」。（圖／翻攝自Facebook／謝翔雅）

▲謝翔雅宣布懷孕。（圖／翻攝自Facebook／謝翔雅）

謝翔雅也在貼文中分享驗孕棒的照片，祈禱接下來能一切順利，想保持愉快的心情待產，直說：「快樂小腹婆也想當小富婆！」好消息引網友紛紛祝福。

【謝翔雅社群全文】

雖然常說不要被年齡受限制
但這次真的體會到
作為女人真的年齡是個關卡..

跟大家公佈個好消息～
終於看到兩條線了！
沒想到要懷孕真不容易
經歷過子宮開刀吃藥打針
一連串的調養身體
努力改變生活作息飲食運動
原本最早還被醫生問
「要不要把子宮拿掉？」
現在回想起來真的阿彌陀佛

希望接下來也能一切順利
快樂小腹婆也想當小富婆

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謝翔雅

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