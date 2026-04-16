睦媄長太美衰揹小三罵名！遭正宮警告：別勾引我男友　嚴正嵐同學會找到男友

記者蕭采薇／台北報導

話題恐怖新片《死亡之握：鬼牽手》是難得一見的「死亡規則型」恐怖片，劇情從一場驚悚的高中同學會展開。三度演出恐怖片的嚴正嵐，這次終於「轉大人」飾演高中老師恩妤。談到真實的同學會經驗，竟意外找到男友。

▲《 死亡之握：鬼牽手》（左起）嚴正嵐，涂善存 。（圖／記者黃克翔攝）



嚴正嵐同學會重逢舊愛！睦媄長太美慘遭「正宮」警告



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嚴正嵐笑著自爆，曾經在小學同學會上與同學意外看對眼，兩人甚至交往了長達5年才分手，不過她也打趣表示，自從分手後，「同學會也從來沒再辦過了。」片中化身作風強勢「女王蜂」的睦媄，坦言這個會霸凌人的角色讓她下戲後充滿罪惡感，只能蹲在角落哭，反覆告訴自己「妳是善良的！」

▲《 死亡之握：鬼牽手》（左起）林子熙、美麗本人、睦媄。（圖／記者黃克翔攝）

睦媄透露，其實自己在大學時期曾有過被排擠的經歷，不僅被「塑料姐妹」在台下碎嘴，還無故被踢出群組，。睦媄說：「其實當下我沒有太難過，也謝謝她們那時的嘴臉和心態，我在飾演bobo（片中角色）才有很多參考。」

此外，高中時念華岡藝校，睦媄因為喜歡彩妝而擔任化妝課小老師，沒想到教男同學化妝，慘遭對方女友警告：「不要再勾引我男朋友！」無奈背上小三罵名，為了避嫌到畢業都沒有再和那位男同學說過話。

▲《死亡之握：鬼牽手》（左起）林子熙、嚴正嵐、睦媄。（圖／記者黃克翔攝）

涂善存揪10兄弟泡裸湯！ㄏ遇地震「急逃命忘帶小孩」

相較於女生的明爭暗鬥，涂善存笑稱自己高中唸的是男校，環境單純很多，直到現在還有10幾個同學會相約去「泡裸湯」，就像是他們專屬的同學會，感情超緊密。而這次首度挑戰恐怖片，他形容角色的惡就是「太溫柔了，溫柔懦弱到讓人生氣。」劇中飾演醫生「子安」的歐陽倫則是毒舌又善妒，不過和他有許多衝突的初孟軒，戲外則相當崇拜他，不止都叫歐陽倫是「大哥」，還常常把「大哥是對的！」掛在嘴邊。

▲《死亡之握：鬼牽手》（左起）歐陽倫、美麗本人、涂善存。（圖／記者黃克翔攝）

飾演年輕媽媽的林子熙，片中有一場歇斯底里的吊鋼絲戲，讓她直呼好玩。不過她自爆私下個性膽小，「連地震都會忘記帶上小孩自己逃命」，和片中充滿母愛與不安全感的角色截然不同。而全片「搞笑擔當」美麗本人，則被總監製陳宜旻大讚是專業氣氛製造機，有他就有戲。《死亡之握：鬼牽手》將於4月17日全台上映。

▲《死亡之握：鬼牽手》源自一群高中同學，在同學會時發生的故事展開。（圖／記者黃克翔攝）