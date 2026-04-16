蕾菈認了「私處1年感染4次」曝最慘經歷！除臭手法超瞎：有夠低能

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蕾菈蕾菈（Lyla）15日在社群網站大方分享私密處保養心法的同時，她也坦承曾深受異味與感染困擾，不但有過「最嚴重可以一年感染四次」的慘痛紀錄，還曾做出「用香水噴下體」的荒謬舉動。

▲▼蕾菈承認私密處曾一年感染四次。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



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蕾菈在Instagram限時動態坦言，曾是私密處超級容易有異味且反覆細菌感染的人，為此研究相關問題長達多年。她以過來人身份建議廣大女性朋友，「如果你們只是要解決味道的問題的話，那其實根本就不一定要手術」，並強調選擇私密處清潔用品的重要性。

▲蕾菈承認私密處曾臭了兩至三年。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



針對許多人的清潔誤區，蕾菈叮嚀：「不行用沐浴乳或是肥皂洗！」她解釋男性與女性的生殖構造不同，後者私密處需要達到酸鹼平衡，若過度清潔，反而會破壞平衡而加速感染機會，「你以為越洗越乾淨反而不會感染嗎？錯！你就是把它洗得太乾淨了，導致它的酸鹼不平衡，它才更容易加速感染那個機會。」

▲蕾菈提醒女孩們別用沐浴乳或肥皂清潔私密處。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈推測，台灣應該至少有一半以上的女性曾有私密處感染的問題。回想起過去為了掩蓋異味，她曾用香水噴下體，「真的是有夠低能耶！」然而，自從學會如何正確選用專門的私密處洗劑後，這些令她困擾多年的問題已完全消失。

▲▼蕾菈曾用香水噴私密處除臭。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

