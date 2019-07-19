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林心如被抓包「鼻歪成凸」　同框舒淇…故意躲後面！

記者傅家妤／綜合報導

女星舒淇出道多年，個性豪爽開朗的她，在演藝圈中擁有不少好友，與林心如、林熙蕾等人更是相識多年的閨蜜，她日前在IG上曬出一張與姐妹們的合照，還自虧臉大，但有網友發現林心如的鼻子似乎變得與平時不太一樣，鼻頭似乎變得特別突出，意外掀起不少熱議。

▲▼舒淇。（圖／翻攝自IG／舒淇）

▲舒淇曬閨蜜合照。（圖／翻攝自IG／舒淇）

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舒淇與林心如、林熙蕾是演藝圈出了名的人妻閨蜜團，3人一有空就會相約聚餐、旅遊，也經常會出現在彼此的社群網站上，舒淇17日晚間就在IG上PO出一張與姐妹的自拍合照，畫面中4人雖然僅略施淡妝，但個個都有著吹彈可破的無瑕肌，看上去都猶如少女般，非常漂亮。

▲▼舒淇。（圖／翻攝自IG／舒淇）

▲舒淇發文。（圖／翻攝自IG／舒淇）

而該張照片是由舒淇負責掌鏡，另外3人都紛紛縮在她的身後，因此臉看起來都比較小，讓她也忍不住自虧：「反正臉大也不在乎了。」林心如及林熙蕾隨後也被釣出回應，「我們故意躲後面」、「妳難得大臉，給我們一點機會嘛」，而Twins的阿Sa也跳出安慰：「妳臉一點也不大好不好？」但也有不少網友注意到，林心如的鼻型與平時不同，並留言表示：「Ruby的鼻子是打了馬賽克嗎」、「林心如的鼻子都成象鼻了」，意外掀起不少熱議。

▲▼舒淇。（圖／翻攝自IG／舒淇）

▲網友留言。（圖／翻攝自IG／舒淇）

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