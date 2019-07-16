ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

希望姐姐多愛自己一點！　大S聽完「他的真心話」淚崩

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星馬天宇外型帥氣，2006年參加《加油好男兒》節目爆紅，憑藉著《涼生我們可不可以不憂傷》人氣再度飆升，他近來與姐姐一起參加陸綜《我們長大了》，並寫了一封信給對方，信的內容讓在場嘉賓都聽哭了，其中也包括了同樣為人姐姐的大S。

▲▼馬天宇、大S。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

▲大S聽到馬天宇信的內容，忍不住跟著哭了。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

《我們長大了》是一檔觀察素人小孩如何與自己的手足相處的節目，而馬天宇也帶著姐姐馬莉莉一起參加，兩人在節目中的互動，也經常被觀眾大讚「姐弟情深」，在最新一期節目中，他親手寫了一封信給對方，姐姐也當眾將信的內容讀出。

請繼續往下閱讀...

▲▼馬天宇、大S。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

▲馬天宇寫了一封信給姐姐。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

馬天宇在信中提到，平時不太善於表達情感的他，這是自己第一次給姐姐寫信，平時雖然會對姐姐的嘮叨感到不耐煩，但還是非常慶幸有對方在身邊陪著自己長大，而遇到困難、挫折時，也會第一時間想起姐姐，信中滿滿都是對對方的感謝，「希望我們一家人能一起相伴到老，所以在這裡我要對妳提一個小小的…（建議）。」念到這裡，馬莉莉停頓了一下，忍不住哽咽。

▲▼馬天宇、大S。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

▲馬天宇的姐姐讀信也哭了。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

原來馬天宇是希望姐姐能夠多在乎自己一點，「妳能不能多愛自己一些，雖然妳是姐姐，但妳不是所有的責任都要自己去承擔的，姐，我真的希望妳能活得灑脫、活得自我，愛妳自己多過於愛我們。」聽到這裡現場的所有人都已經眼眶泛淚，而大S更是哭紅了雙眼，頻頻拿紙巾擦淚，隨後有感而發地對馬天宇：「姐姐很為你著想。」

▲▼馬天宇、大S。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

▲▼馬天宇、大S。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

▲大S默默在一旁落淚。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

不少網友看了該片段後，也紛紛直呼「我真的也看哭了」、「馬天宇真的好暖啊」、「希望天宇和姐姐都要記得一定要好好愛自己」，意外掀起不少熱議。

閻奕格美聲飆《獅子王》神曲！　「舉起家貓」完美複製經典畫面XD

推薦閱讀

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

D.O.軍裝照曝光！根本《與神同行》劇照　網驚：拜託不要讓他拿槍！

D.O.軍裝照曝光！根本《與神同行》劇照　網驚：拜託不要讓他拿槍！

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞

蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林立洋登記結婚！　雙喜臨門「20年鐵粉今天變老婆」：嚮往了好久

林立洋登記結婚！　雙喜臨門「20年鐵粉今天變老婆」：嚮往了好久

《復仇者4》明星再度集結！漫威宣布「We Love You 3000」9個城市巡迴

《復仇者4》明星再度集結！漫威宣布「We Love You 3000」9個城市巡迴

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

D.O.軍裝照曝光！根本《與神同行》劇照　網驚：拜託不要讓他拿槍！

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林立洋登記結婚！　雙喜臨門「20年鐵粉今天變老婆」：嚮往了好久

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

我們長大了, 馬天宇, 大S

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 羅晉完成「唐嫣吩咐」偷放閃！　曝私下對話內容甜炸
  2. 24歲中性男星是導演親兒！「可男可女」風格前衛時尚圈愛死他
  3. 藍雅芸改名「藍甯彤」求運勢　尋2年算命都得結論：別再為別人活
  4. 希望姐姐多愛自己一點！　大S聽完「他的真心話」淚崩
  5. 獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月
  6. 神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定
  7. 郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？
  8. 男偶像跑步回家⋯警察在跟「另一個他說話」　私生飯躲家門口睡2個月
  9. 蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞
  10. 《大時代》初登場被黃少谷襲胸　林玉書準備好了：放心碰吧！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366