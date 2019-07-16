希望姐姐多愛自己一點！　大S聽完「他的真心話」淚崩

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星馬天宇外型帥氣，2006年參加《加油好男兒》節目爆紅，憑藉著《涼生我們可不可以不憂傷》人氣再度飆升，他近來與姐姐一起參加陸綜《我們長大了》，並寫了一封信給對方，信的內容讓在場嘉賓都聽哭了，其中也包括了同樣為人姐姐的大S。

▲大S聽到馬天宇信的內容，忍不住跟著哭了。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

《我們長大了》是一檔觀察素人小孩如何與自己的手足相處的節目，而馬天宇也帶著姐姐馬莉莉一起參加，兩人在節目中的互動，也經常被觀眾大讚「姐弟情深」，在最新一期節目中，他親手寫了一封信給對方，姐姐也當眾將信的內容讀出。

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▲馬天宇寫了一封信給姐姐。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

馬天宇在信中提到，平時不太善於表達情感的他，這是自己第一次給姐姐寫信，平時雖然會對姐姐的嘮叨感到不耐煩，但還是非常慶幸有對方在身邊陪著自己長大，而遇到困難、挫折時，也會第一時間想起姐姐，信中滿滿都是對對方的感謝，「希望我們一家人能一起相伴到老，所以在這裡我要對妳提一個小小的…（建議）。」念到這裡，馬莉莉停頓了一下，忍不住哽咽。

▲馬天宇的姐姐讀信也哭了。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

原來馬天宇是希望姐姐能夠多在乎自己一點，「妳能不能多愛自己一些，雖然妳是姐姐，但妳不是所有的責任都要自己去承擔的，姐，我真的希望妳能活得灑脫、活得自我，愛妳自己多過於愛我們。」聽到這裡現場的所有人都已經眼眶泛淚，而大S更是哭紅了雙眼，頻頻拿紙巾擦淚，隨後有感而發地對馬天宇：「姐姐很為你著想。」

▲大S默默在一旁落淚。（圖／翻攝自騰訊／《我們長大了》）

不少網友看了該片段後，也紛紛直呼「我真的也看哭了」、「馬天宇真的好暖啊」、「希望天宇和姐姐都要記得一定要好好愛自己」，意外掀起不少熱議。