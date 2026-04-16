鍾瑶新戲變「最美工地主任」登排行榜！　現實生活新身份曝光

記者黃庠棻／台北報導

以模特兒出身橫跨戲劇、實境節目與創作領域的時尚女星鍾瑶，近年持續拓展多元身分，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。





▲鍾瑶受邀出席品牌一日店長活動。（圖／東笙集團提供）

甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，話題不斷，昨（14）日受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋霸主–東笙集團Dolce Group六品牌進駐開幕活動一日店長。

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▲鍾瑶受邀出席品牌一日店長活動。（圖／東笙集團提供）



而鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。

▲鍾瑶受邀出席品牌一日店長活動。（圖／東笙集團提供）

此次開幕活動集團特別邀請鍾瑶擔任一日店長站台，談到合作的契機，鍾瑶笑說「女人的鞋永遠不嫌多！」她形容這次的活動彷彿走進一個「超大型鞋櫃」，能一次挑選到各種不同風格與設計的鞋款「希望大家來到這裡，就像在逛自己的鞋櫃一樣，可以很自在地找到適合自己的那雙鞋。」

▲鍾瑶受邀出席品牌一日店長活動。（圖／東笙集團提供）

事實上，鍾瑶私下早已是東笙集團旗下品牌的愛用者，尤其鍾愛街頭潮流風格的STEVE MADDEN，以及以果凍質感鞋履著稱的Melissa，正好呼應她可帥可甜的多變魅力。她回憶，STEVE MADDEN是自己從學生時期就開始接觸的品牌「以前在美國念書時很常逛，同學可能只有一兩雙，我卻從平底鞋、靴子，到好幾雙高跟鞋通通入手！」笑稱自己是「囤鞋等級」。

▲鍾瑶受邀出席品牌一日店長活動。（圖／東笙集團提供）

談及Melissa，她則分享人生第一雙品牌鞋款，正是當時與華裔設計師吳季剛JASON WU的聯名系列。對她而言，這些品牌已不只是造型上的選擇，更承載著她不同人生階段的記憶與情感。

▲鍾瑶受邀出席品牌一日店長活動。（圖／東笙集團提供）

至於近年在模特兒、演員、主持與創作等多重身分之間切換，鍾瑶笑說，反而愈來愈享受這樣的多元狀態，也不為未來發展設限「若有機會，想許願一個充滿想像力的卡通角色，感覺一定很有趣！」此外，她也悄悄許願，希望接下來能主持更多有趣的節目，持續拓展表演領域與個人面向，同時不忘邀請粉絲們持續關注她的動態，讓外界更加期待她未來的多元發展與表現。