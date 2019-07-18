拳王妻認懷孕神隱！　隔5月現身「肚子消風」爆秘產三寶

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星冉瑩穎曾是央視主持人，跟拳擊冠軍鄒市明婚後，育有2個兒子，2月宣布成功懷上第三胎後，就一直待在家專心養胎，鮮少公開亮相，沒想到她日前與老公一起現身北京機場，腹部變得非常平坦，腰也非常纖細，疑似已經產下三寶，正式升格為三個小孩的媽媽。

▲冉瑩穎2月宣布懷上第三胎。（圖／翻攝自微博／鄒市明）

冉瑩穎在2月14日情人節當天，面對媒體訪問，宣布懷上第三胎，還笑言那是老公送的「最好的情人節禮物」，隨後她還在社群網站上曬出與老公一起拍的婚紗寫真照，當時她的孕肚已經非常明顯。6月甚至有消息傳出，她已經產下第三胎，不過當時鄒市明的經紀人卻出面代為否認，稱該爆料是假消息，「冉瑩穎還沒生，有好消息一定會通知大家。」

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▲冉瑩穎日前現身機場，肚子變得非常平坦。（圖／CFP）

不料事隔1個多月，冉瑩穎17日與老公鄒市明出現在上海機場，當時她一身黑色系打扮，並將上衣塞進牛仔褲內，上圍明顯變得豐滿，但腹部非常平坦，腰也非常纖細，疑似已經成功產下三寶。照片曝光後，不少粉絲也紛紛在底下獻上祝福，也有部分網友狂讚冉瑩穎身材恢復得非常好，「三胎過後還有這樣的身材，太強了吧」、「身材管理得很好」。

▲冉瑩穎與鄒市明育有2個兒子，如今疑似秘密迎來第三胎。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

先前有消息傳出，冉瑩穎腹中三寶是個女娃，不過對此兩人都未有做出回應。冉瑩穎與鄒市明在2010年5月訂婚，並在隔年2月完婚，兩人婚後分別在2011年及2013年迎來大兒子鄒明軒，及小兒子鄒明皓。大兒子鄒明軒2015年和拳王老爸鄒市明一起拍攝《爸爸去哪兒》第3季，天真童言童語令人印象深刻，如今7歲的他已經成為2個弟妹的哥哥，不少網友也忍不住感嘆時間過得很快。