拜完龍山寺月老認愛…2天後神反轉！　女星爆「是小三」男友護愛

記者傅家妤／綜合報導

香港女星陳煒與台灣富商前夫離婚7年多，先前曾隨著訪談節目來到台灣龍山寺求姻緣，在節目播出1個月後，她日前就認了與醫師陳國強交往中，沒想到才剛人認愛，男方就被爆出與前妻尚未離婚，還有2個女兒，她疑似當了小三。對此陳國強16日也特別出面澄清、說清楚。

▲陳煒認愛隔兩天就被爆出是小三。（圖／翻攝自IG／陳煒）

陳煒先前被爆出與一名男子出國參加某醫學講座，隨後該名男子也被起底，就是醫師陳國強，與星黃智賢合資開了醫學美容中心，有不少圈中人士都是他的客戶。隨後陳煒也大方認愛，透露自己與陳國強是在1年多前於某活動上認識，期間雙方都忙於工作，直到數月前才再度聯絡上、擦出愛火花，兩人目前才剛剛開始交往，還在彼此了解的階段。

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▲陳煒先前曾來台灣龍山寺拜月老。（圖／翻攝自IG／陳煒）

沒想到認愛隔2天，陳國強就被爆出尚未離婚，陳煒疑似成了小三。根據香港媒體《東網on.cc》報導，陳國強隨即跳出護愛，稱在1年前已經與前妻離婚，女兒跟媽媽一起住，雙方一起擔起撫養女兒的工作，「前妻負責照顧，我負責經濟支援。」他表示兩個女兒經常見面，也知道自己與陳煒交往中，被問及是否會擔心被爆出負面新聞，會讓陳煒不開心，他非常霸氣地表示：「不會，因為有我在！」針對被當小三一事，陳煒並未多做回應，僅表示：「陳醫生都回應了，我也沒什麼要補充。」盡顯小女人一面，非常甜蜜。

▲陳煒認了與醫師陳國強交往中。（圖／翻攝自facebook／陳國強）

陳煒是1996年亞洲小姐冠軍，更擁有「翻版梅艷芳」的封號，2008年嫁給小3歲的台灣富商顏志行，淡出演藝圈一段時間後，近年來才再度回歸，直到2018年底她才坦承，其實與老公在2012年已經離婚，4年婚姻宣告破局，「11年前我選擇了愛情，覺得為了心愛的人可以放棄一切，他是我的世界，沒想到…原來愛情會有結束的一天。」