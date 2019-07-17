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《怪奇物語3》哈普警長真的死了？　本尊親自解答

記者傅家妤／綜合報導

Netflix人氣影集《怪奇物語》全新第三季已經於4日全劇上架，劇中許多橋段都在網路上掀起了不少熱議，其中討論度最高的就是警長吉姆哈普是否還存活著？彩蛋中俄國士兵所說的「美國人」是否是他，都讓影迷非常好奇，對此哈普警長本尊也親自回應了。

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲大衛哈伯在《怪奇物語3》飾演收養「伊萊雯」的哈普警長。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

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由大衛哈伯飾演的「吉姆哈普」在最後一集為了阻止俄國的開門計畫，也為了保護女兒，最後消失在實驗室中，壯烈犧牲。不過在全劇片尾兩分鐘的彩蛋中，在一處看似軍事基地的地方，兩名俄國士兵在長廊對話，其中一位說：「不是，不是那個美國人。」之後他便把隔壁牢房的犯人拖出來，有不少影迷就猜測，該名士兵所說的「美國人」就是吉姆哈普，也深信他在第四季當中將會回歸。

▲▼《怪奇物語》第三季警長吉姆哈普消失。（圖／翻攝自Netflix）

▲《怪奇物語》第三季的最後警長吉姆哈普消失在實驗室裡。（圖／翻攝自Netflix）

對此，大衛哈伯近日在接受外媒《ET》採訪時坦言：「我能告訴你什麼呢？我能告訴你什麼呢？我的意思是我不是很清楚，我們可以一起期待未來會發生什麼。在最後的關頭，他把自己放在那樣的情況裡是一件很嚴肅的事情，但同時那也是一個非常動人的情節，所以我想我們就一起看看最後會不會出現什麼轉機，但我真的還不確定。」

針對該彩蛋，《怪奇物語》創作人之一羅斯拉斐爾（Ross Duffer）也給出了自己的看法，要影迷不要有太多的預設立場，「俄國兵士說的那句話就是故意要讓大家可以展開激烈討論的。」笑言就是要讓影迷有這樣的疑惑，稱如果真的會有第4季的話，該情節將會是一個很好的開端伏筆。

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